"Дякую тобі за життя": Притула щемким дописом привітав маму з 70-річчям та показав себе немовлям із нею та братом

Сергій Притула з мамою Валентиною. Фото 2015 року Фото з сайту Нового каналу

6-го травня у родині шоумена і волонтера Сергія Притули велике свято - його мамі Валентині Василівні виповнюється 70 років.

У своєму Instagram 43-річний Сергій виклав архівне фото та залишив щемливий допис, у якому подякував мамі та поділився спогадами з дитинства.

"На цьому фото мені 5 місяців. Брату 4 роки. Мамі – 26. 22 листопада 1981. Попереду будуть десятиліття, впродовж яких мама буде надійною опорою для тата у сміливості прийняття рішень, а для нас із братом – неймовірним мотиватором до навчання.

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Мама допоможе нам пройти турбулентність 90-их, яка співпаде зі складним підлітковим періодом. Мудро проконтролить, щоб "гаражі" і цигарки не стали нам привабливішими за книги та олімпіади.

Мама на всі 100% застосувала свої дві вищі освіти та круті організаційні скіли для прокладання дороги до успіху її "доберманів" :)) І, маю надію, відчула, що це була правильна інвестиція часу та енергії у своїх хлопців. Включно з татом:)", - пригадав Притула.

На цій світлині мамі 26, Сергію 5 місяців, а його брату 4 роки

"Сьогодні мамі 70. І я дякую Богу, що свій ювілей вона зустрічає в доброму здоров'ї, отримуючи вітання від родини та друзів з усього світу, кермуючи своїм стареньким "пижиком" і радіючи вже за успіхи онуків.

Мама – це вивчена з дитинства "У Вифлеємі новина". Мама – це в два голоси на кухні про "відважного гайового". Мама – це пробачити невдячним засранцям невдоволення від того, що Дід Мороз приніс під ялинку тільки олівці. Мама – це стояти на морозі на базарі в Югославії чи Польщі, щоб наступного разу були не тільки олівці.

Мама – це після складної ситуації в лікарні відкрити очі і першим побачити її хоч і стривожене, але усміхнене обличчя. Мама – це зітхання від твого вибору роботи на радіо, а не в податковій:)) Мама – це любити тата до його останнього подиху. Мама – це прийняти і полюбити твій вибір. Мама – це "сину, обережно там". Мама – це "прийшла пенсія, зараз буду донатити".

Мама – це коли можна виплакатись по телефону у невидиме, але відчутне плече за сотні кілометрів, коли вже не сила тримати все у собі… Мама – це Любов! Дякую тобі за цю любов, за турботу, за недоспані ночі. За життя. За найкращого в світі старшого брата. І за наше виховання! За суницю/полуницю/гумі/йошту/смородину/поричку/аґрус/вишню/черешню/румбамбар та все решта для онуків;)))

За те, що у нас є родинне гніздечко в Збаражі! За те, що ти є. Будь нам усім здорова! Тобі ще правнуків колисати! Любимо тебе, Ма! З Днем Народження!!!", - привітав волонтер найріднішу іменинницю.

Нагадаємо, у січні Притула вітав з днем народження свою дружину Катерину. А нещодавно Сергій постив обох дочок заради благородної мети.