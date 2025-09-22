"Вразливим краще прогорнути": Морозюк показала, як лазером та ін'єкціями виправляє наслідки схуднення на 25 кіло

Тамара Кудрявченко - 22 вересня, 16:15

Попри те, що художниця Соня Морозюк схудла на 25 кілограмів і завдяки спорту створила тіло своєї мрії, є кілька нюансів, які не зникають ані завдяки харчуванню, ані завдяки тренуванням. 

Саме їх вона вирішила позбутися косметологічним шляхом і показала, як це робила. 

Перше, що не влаштовує Соню - це розтяжки на руках. А друге - це дрябла шкіра на внутрішній стороні стегна. 

Соня Морозюк в спортлуці

Попри те, що зараз Соня виглядає так, є в її тілі деякі нюанси, які вона хоче підкоригувати


"Вразливим краще прогорнути. Я вам чесно показую весь шлях своєї трансформації. - 25 кг має наслідки", - зауважила Морозюк. 

Соня показала свої розтяжки на руках

Соня показала свої розтяжки на руках

Їх їй видаляють лазером

Їх їй видаляють лазером

Шкіра на внутрішній стороні стегна Соні втратила тонус

Шкіра на внутрішній стороні стегна Соні втратила тонус

В цю частину Соні робитимуть ін'єкції ліполітиків

В цю частину Соні робитимуть ін'єкції ліполітиків

Отакі процедури краси

Отакі процедури краси

Нагадаємо, 27-річна мисткиня регулярно ділиться в мережі своїми спортивними досягненнями та показує, як змінюється її тіло. Раніше Соня викладала фото свого шляху від найбільшої ваги до того, що має сьогодні. 

