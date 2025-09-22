"Вразливим краще прогорнути": Морозюк показала, як лазером та ін'єкціями виправляє наслідки схуднення на 25 кіло
Попри те, що художниця Соня Морозюк схудла на 25 кілограмів і завдяки спорту створила тіло своєї мрії, є кілька нюансів, які не зникають ані завдяки харчуванню, ані завдяки тренуванням.
Саме їх вона вирішила позбутися косметологічним шляхом і показала, як це робила.
Перше, що не влаштовує Соню - це розтяжки на руках. А друге - це дрябла шкіра на внутрішній стороні стегна.
"Вразливим краще прогорнути. Я вам чесно показую весь шлях своєї трансформації. - 25 кг має наслідки", - зауважила Морозюк.
Нагадаємо, 27-річна мисткиня регулярно ділиться в мережі своїми спортивними досягненнями та показує, як змінюється її тіло. Раніше Соня викладала фото свого шляху від найбільшої ваги до того, що має сьогодні.
