"Вразливим краще прогорнути": Морозюк показала, як лазером та ін'єкціями виправляє наслідки схуднення на 25 кіло

Попри те, що художниця Соня Морозюк схудла на 25 кілограмів і завдяки спорту створила тіло своєї мрії, є кілька нюансів, які не зникають ані завдяки харчуванню, ані завдяки тренуванням.

Саме їх вона вирішила позбутися косметологічним шляхом і показала, як це робила.

Перше, що не влаштовує Соню - це розтяжки на руках. А друге - це дрябла шкіра на внутрішній стороні стегна.

Попри те, що зараз Соня виглядає так, є в її тілі деякі нюанси, які вона хоче підкоригувати

"Вразливим краще прогорнути. Я вам чесно показую весь шлях своєї трансформації. - 25 кг має наслідки", - зауважила Морозюк.

Соня показала свої розтяжки на руках

Їх їй видаляють лазером

Шкіра на внутрішній стороні стегна Соні втратила тонус

В цю частину Соні робитимуть ін'єкції ліполітиків

Отакі процедури краси

Нагадаємо, 27-річна мисткиня регулярно ділиться в мережі своїми спортивними досягненнями та показує, як змінюється її тіло. Раніше Соня викладала фото свого шляху від найбільшої ваги до того, що має сьогодні.