Морозюк похвалилася змінами у тілі та рельєфним пресом. Фото
26-річна художниця Соня Морозюк, яка недавно показувала, як обтиралася льодом, похвалилася змінами у фігурі.
У своєму Instagram колишня наречена фігуранта корупційного скандалу Романа Гринкевича опублікувала колаж, на якому порівняла своє тіло раніше і зараз. На новому фото помітно виділяється її рельєфний прес.
"Було — звично. Стало — свідомо. #СамоБУНТністьСоні", — підписано допис.
Соня не забуває тішити і спокусливим контентом, наприклад роликом, де вона жмакала себе за сідниці, а ще добіркою фото у рожевому купальнику з акцентом на груди.
Також Морозюк ділилася, як долала життєві негаразди. А ще вона часто показує своє тіло на різних етапах схуднення і навіть ділилася процесом повернення преса.
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