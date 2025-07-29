Морозюк похвалилася змінами у тілі та рельєфним пресом. Фото

26-річна художниця Соня Морозюк, яка недавно показувала, як обтиралася льодом, похвалилася змінами у фігурі.

У своєму Instagram колишня наречена фігуранта корупційного скандалу Романа Гринкевича опублікувала колаж, на якому порівняла своє тіло раніше і зараз. На новому фото помітно виділяється її рельєфний прес.

"Було — звично. Стало — свідомо. #СамоБУНТністьСоні", — підписано допис.

Мисткиня часто ділиться з підписниками своїми активними тренуваннями , завдяки яким має такий ефектний вигляд Фото instagram

Художниця також показала треноване тіло крупним планом

Соня не забуває тішити і спокусливим контентом, наприклад роликом, де вона жмакала себе за сідниці, а ще добіркою фото у рожевому купальнику з акцентом на груди.

Також Морозюк ділилася, як долала життєві негаразди. А ще вона часто показує своє тіло на різних етапах схуднення і навіть ділилася процесом повернення преса.