"У мене це вперше в житті": Морозюк оголосила, що готова до літа. Фото

Марія Ткаченко - 2 червня, 13:30
Соня Морозюк
Скріни з Instagram Морозюк

Художниця Соня Морозюк, яка сумлінно слідкує за своїм харчуванням та гарує в спортзалі, похвалилася знаковим досягненням: уперше в своєму житті вона відчуває, що готова до літа.

Колишня наречена фігуранта корупційного скандалу Романа Гринкевича продемонструвала свою фігуру в Insta-сторіс, покрутившись перед дзеркалом у бандо-топі та коротких шортиках.

"Ну що сказать. Аhuenno відчувати, що до літа готов! В мене це вперше в житті", - зазначила Соня.


Художниця Морозюк

26-річна Соня дуже задоволена своїм відображенням у дзеркалі

Соня Морозюк в інстаграм

До літа - готова!

Колишня Романа Гринкевича

Для Соні така готовність до сезону купальників - уперше в житті

Сквіртологиня Соня Морозюк
Морозюк похизувалася досягнутим результатом

Морозюк похизувалася досягнутим результатом

Напередодні ж дівчина показалася в бікіні під час обтирання льодом. 

Соня Морозюк у купальнику

Морозюк зняла відеоселфі й у бікіні


Нагадаємо, Соня не приховує, що її шлях до тіла мрії був дуже непростим. Вона розповідала, якою була її максимальна вага, та показувала фото з тих часів. У генетику та "широку кістку" дівчина вже давно не вірить. 

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Соня Морозюк
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