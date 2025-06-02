"У мене це вперше в житті": Морозюк оголосила, що готова до літа. Фото
Художниця Соня Морозюк, яка сумлінно слідкує за своїм харчуванням та гарує в спортзалі, похвалилася знаковим досягненням: уперше в своєму житті вона відчуває, що готова до літа.
Колишня наречена фігуранта корупційного скандалу Романа Гринкевича продемонструвала свою фігуру в Insta-сторіс, покрутившись перед дзеркалом у бандо-топі та коротких шортиках.
"Ну що сказать. Аhuenno відчувати, що до літа готов! В мене це вперше в житті", - зазначила Соня.
Напередодні ж дівчина показалася в бікіні під час обтирання льодом.
Нагадаємо, Соня не приховує, що її шлях до тіла мрії був дуже непростим. Вона розповідала, якою була її максимальна вага, та показувала фото з тих часів. У генетику та "широку кістку" дівчина вже давно не вірить.
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