Учасник "Океану Ельзи" розповів, як і з ким похрестив сина Вакарчука в символічній церкві

Друг Святослава Вакарчука поділився, хто похрестив його сина, якому зараз 4 роки Фото instagram

Сербський музикант і клавішник гурту "Океан Ельзи" Мілош Єліч розповів, що похрестив синочка свого колеги і друга, співака Святослава Вакарчука. Хлопчика звуть Іван, він народився у 2021-му.

В коментарі для ТСН.ua Мілош зізнався, що 50-річний Святослав є близькою для нього людиною, тому він одразу погодився на його пропозицію стати кумами.

Таїнство відбулося в Карпатах, а саме в церкві Різдва Пресвятої Богородиці в селі Криворівня. Хрещеною мамою Івана стала Анна Бурячкова, режисерка фільмів та кліпів.

Єліч розповів, що має теплі стосунки зі співаком, а ще у нього є вже 5 похресників Фото instagram

"Він просто підійшов і сказав: "Слухай, а ти погодишся буду хрещеним мого сина?". І, звісно, я сказав "так", це для мене честь. Таїнство було в Карпатах, в церкві, в якій знімали фільм "Тіні забутих предків". Ми хрестили разом з Анєю Бурячковою, яка, до речі, знімала декілька наших кліпів, а ще дуже добра подруга дружини Слави", — поділився музикант.

Анна Бурячкова — хрещена мама сина Вакарчука та подружка його дружини Фото instagram

Нагадаємо, через рік після появи первістка в артиста народилася донечка Соломія. Пізніше Святослав ділився враженням від батьківства. Також фронтмен гурту зізнавався, як його діти допомагають йому під час повномасштабного вторгнення.

До речі, якось ТаблоID розповідав цікаві факти про особисте життя Вакарчука та згадував його романи.