"Своїм відношенням людина все показала": заплакана Бєлєнь підбила підсумок історії з Тереном та назвала умову, за якої піде з Instagram

Герой "Холостяка" Олександр "Терен" Будько та переможниця 13-го сезону телешоу Інна Бєлєнь 4-го лютого зробили спільну заяву про своє розставання, але вона не була фінальною крапкою в цій історії.

Згодом Сашко звинуватив Інниних підписників у хейті та прокльонах, а її саму - в ігнорі та приховуванні сторіс.

На цю заяву відреагувала Бєлєнь. Дівчина записала відео, в якому не приховувала емоцій і навіть не стримувала сліз. Зі слів Інни, вона тримала посмішку весь день, щоби вдома дати їм волю.

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Дівчина не змогла стримати сльози перед камерою і дала волю емоціям, коментуючи розрив з Олександром

"Те, що зараз відбувається на просторах Інтернету - чесно, не очікувала. Після того спілкування, яке в нас було на проєкті, коли вся країна дивилася за тим, яка казка може бути,і коли після (проєкту) ми реально намагалися будувати стосунки, а зараз мені щось пишуть про підписників, які просто...

Я не хочу цю суперечку, хоча б через те, що це суперечка з ветераном війни, який втратив ноги. В мене зв'язані руки, я не хочу розводити срач в Інтернеті, бо як би я себе не захищала, не відстоювала свою думку, я буду поганою, бо я йду на людину, яка положила своє здоров'я заради нашої країни", - зізналася Інна.

Бєлєнь категорично заперечила те, що буцімто приховувала свої сторіс від Терена.

"Я хочу, щоби мною він пишався. Чого я буду приховувати сторі, де я проводжу донації, де я скидую гроші на підтримку ЗСУ? Я взагалі не розумію, як я можу приховувати від нього сторіс, по-перше, це дуже тупо, по-друге, я завжди його підтримувала, я ніколи в житті не казала про нього поганого слова. Я не буду заради схвалення аудиторії поливати брудом людину, з якою я хотіла побудувати стосунки", - зазначила вона.

Інна запевняє, що не приховувала свої сторіс від Терена

Також дівчина відповіла, вочевидь, на чиїсь закиди щодо того, що вона має покинути блогерство.

"Я готова видалити Instagram і поринути в сімейне життя з чоловіком, який буде мене захищати, любити і поважати. Я готова бути мамою, я готова сидіти з діточками вдома і не вести інстаграм. Якщо це мені хтось гарантує, то я можу видалити Instagram хоч зараз. Гарантій таких не було і до цього, тому не треба мені, будь ласка, писати, ви знаєте мої пріоритети, як як до цього хотіла сім'ю, так і зараз хочу сім'ю", - запевнила Інна.

"Я точно знаю, яке я зараз не хочу відношення до мене, я терпіти не буду. На моїй сторінці ви не побачите жодного коментаря більше про Сашу. Я не бачу сенсу розмусолювати більше цю тему. Своїм відношенням людина просто все показала. Ще раз: дякую велике за все, що було між нами, дякую за все, за позицію, за захист. І, я думаю, на цій ноті ми просто закриваємо цю тему", - підсумувала вона.

Інна має намір не продовжувати цю тему

Нагадаємо, чутки про те, що у парі Терена і Бєлєнь не все гаразд, поповзли після того, як Олександр публічно не підтримав свою дівчину у її висловленнях щодо мовного питання. Тоді Інна зізналася, що це її боляче вразило. Відтоді пара не з'являлася разом у мережі, а через кілька тижнів заявила про розрив.