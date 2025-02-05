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"Своїм відношенням людина все показала": заплакана Бєлєнь підбила підсумок історії з Тереном та назвала умову, за якої піде з Instagram

Марія Ткаченко 5 лютого, 09:50

Герой "Холостяка" Олександр "Терен" Будько та переможниця 13-го сезону телешоу Інна Бєлєнь 4-го лютого зробили спільну заяву про своє розставання, але вона не була фінальною крапкою в цій історії.

Згодом Сашко звинуватив Інниних підписників у хейті та прокльонах, а її саму - в ігнорі та приховуванні сторіс.

На цю заяву відреагувала Бєлєнь. Дівчина записала відео, в якому не приховувала емоцій і навіть не стримувала сліз. Зі слів Інни, вона тримала посмішку весь день, щоби вдома дати їм волю.


Інна Бєлєнь ставить крапку в розставанні з Тереном

Дівчина не змогла стримати сльози перед камерою і дала волю емоціям, коментуючи розрив з Олександром

"Те, що зараз відбувається на просторах Інтернету - чесно, не очікувала. Після того спілкування, яке в нас було на проєкті, коли вся країна дивилася за тим, яка казка може бути,і коли після (проєкту) ми реально намагалися будувати стосунки, а зараз мені щось пишуть про підписників, які просто...

Я не хочу цю суперечку, хоча б через те, що це суперечка з ветераном війни, який втратив ноги. В мене зв'язані руки, я не хочу розводити срач в Інтернеті, бо як би я себе не захищала, не відстоювала свою думку, я буду поганою, бо я йду на людину, яка положила своє здоров'я заради нашої країни", - зізналася Інна.

Бєлєнь категорично заперечила те, що буцімто приховувала свої сторіс від Терена.

"Я хочу, щоби мною він пишався. Чого я буду приховувати сторі, де я проводжу донації, де я скидую гроші на підтримку ЗСУ? Я взагалі не розумію, як я можу приховувати від нього сторіс, по-перше, це дуже тупо, по-друге, я завжди його підтримувала, я ніколи в житті не казала про нього поганого слова. Я не буду заради схвалення аудиторії поливати брудом людину, з якою я хотіла побудувати стосунки", - зазначила вона.

Інна Бєлєнь зі сльозами на очах

Інна запевняє, що не приховувала свої сторіс від Терена

Також дівчина відповіла, вочевидь, на чиїсь закиди щодо того, що вона має покинути блогерство.

"Я готова видалити Instagram і поринути в сімейне життя з чоловіком, який буде мене захищати, любити і поважати. Я готова бути мамою, я готова сидіти з діточками вдома і не вести інстаграм. Якщо це мені хтось гарантує, то я можу видалити Instagram хоч зараз. Гарантій таких не було і до цього, тому не треба мені, будь ласка, писати, ви знаєте мої пріоритети, як як до цього хотіла сім'ю, так і зараз хочу сім'ю", - запевнила Інна.

"Я точно знаю, яке я зараз не хочу відношення до мене, я терпіти не буду. На моїй сторінці ви не побачите жодного коментаря більше про Сашу. Я не бачу сенсу розмусолювати більше цю тему. Своїм відношенням людина просто все показала. Ще раз: дякую велике за все, що було між нами, дякую за все, за позицію, за захист. І, я думаю, на цій ноті ми просто закриваємо цю тему", - підсумувала вона.

Бєлєнь заявила, що закрила тему з Холостяком

Інна має намір не продовжувати цю тему

Нагадаємо, чутки про те, що у парі Терена і Бєлєнь не все гаразд, поповзли після того, як Олександр публічно не підтримав свою дівчину у її висловленнях щодо мовного питання. Тоді Інна зізналася, що це її боляче вразило. Відтоді пара не з'являлася разом у мережі, а через кілька тижнів заявила про розрив.

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