Сумська у День театру показала чесне селфі без мейкапу

58-річна акторка Ольга Сумська 27-го березня привітала колег і глядачів із Днем театру.

З нагоди свята зірка виклала в Instagram селфі без гриму і найменшого мейкапу.

У коментарях Ольгу засипали компліментами

"З днем ТЕАТРУ, наші любі глядачі! Дякуємо, що ви у нас є!🎭❤️ Це таке щастя для актора в цей буремний час!!! 🙌🏻Колеги, яскравих прем'єр під мирним небом!", - побажала Ольга.

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Актриса далеко не вперше показує обличчя без фільтрів і макіяжу і не соромиться свого віку.

Також останнім часом Сумська ділиться корисними рецептами, як от котлет з броколі та вівсяних кексів.