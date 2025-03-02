"Будь сильною": Сумська і Борисюк ніжно привітали доньку з 23-річчям. Фото

Актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк привітали свою спільну доньку Ганну з 23-ім днем народження.

Батьки зворушливо звернулися до іменинниці через Instagram.

Ольга опублікувала відео, на якому Ганна постала в українському вишитому вбранні у гримерці. На дівчині також були етнічні аксесуари.

"Вітаємо, доця, рідненька наша дівчинка! Наша Ганнуся, наше сонечко! Будь сильною! Це так важливо сьогодні! Любимо! Тато і мама", — підписала ролик Сумська.

Акторка показала, які кульки у формі серця подарувала доньці, та поділилась сімейними селфі з Ганною і Віталієм.

Ольга підготувала сюрприз для доньки Фото з Instagram

Тато дівчини також привітав доньку та показав милі фото з нею.

Борисюк похизувався своєю донькою Фото з Instagram

"З днем народження, наше сонечко, наша радість, наша надія! Здоров'я, здійснення всіх мрій і безмежного щастя", — написав Борисюк.

Актор згадав часи, коли Ганна була ще малесенька

Сім'я завжди любила вдягатись у вишиванки

Сама ж іменинниця у своєму блозі запостила дошку з пам'ятними для неї речами: малюнками, квитками і світлинами, на яких також є старша сестра Ганни, Антоніна Паперна, що мешкає і працює в Москві.

Ганна на мудборді показала свої теплі спогади Фото з Instagram

Нагадаємо, 34-річна Тоня, донька Ольги від першого шлюбу, з Євгеном Паперним живе в цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Ягличем. Від нього вона народила двох дітей: Єву і Данила. Нещодавно Сумська розповіла, чи спілкується зі своїми онуками.

Як відомо, Антоніна Паперна не висловлювалась публічно про війну Росії проти України.