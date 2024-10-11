"Знак нескінченності": Тарабарова в річницю весілля зворушливо звернулася до коханого

Співачка Світлана Тарабарова та її чоловік і концертний директор Олексій Бондар 11-го жовтня святкують восьму річницю свого шлюбу.

Зірка адресувала привітання батькові трьох своїх дітей у Instagram, поділившись світлинами з сімейного архіву.

"Сьогодні 8 років, як ми сказали один одному "так"", - написала Світлана.

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"Вісімка - це знак нескінченності. За ці 8 років було майже все, але хай і далі нескінченність нашого кохання живе в посмішках і обіймах наших дітей", - додала зірка.

За вісім років шлюбу Світлана та Олексій стали батьками трьох

Як відомо, доля могла скластися інакше, і тоді би Тарабарова зараз була дружиною Володимира Дантеса.

Нагадаємо, Світлана та Олексій виховують сина Івана та дочок Марію і Поліну. Вони стали батьками третьої, незапланованої дитини під час повномасштабної війни, і рідні тоді не підтримали такого рішення пари.



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