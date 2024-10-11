"Знак нескінченності": Тарабарова в річницю весілля зворушливо звернулася до коханого

Марія Ткаченко 11 жовтня, 13:30
Світлана Тарабарова
Фото з Instagram Тарабарової

Співачка Світлана Тарабарова та її чоловік і концертний директор Олексій Бондар 11-го жовтня святкують восьму річницю свого шлюбу.

Зірка адресувала привітання батькові трьох своїх дітей у Instagram, поділившись світлинами з сімейного архіву.

"Сьогодні 8 років, як ми сказали один одному "так"", - написала Світлана.


Світлана Тарабарова та її весілля

8-му річницю називають жерстяним весіллям, бляшаним, а ще маковим

"Вісімка - це знак нескінченності. За ці 8 років було майже все, але хай і далі нескінченність нашого кохання живе в посмішках і обіймах наших дітей", - додала зірка.

Родина Світлани Тарабарової

За вісім років шлюбу Світлана та Олексій стали батьками трьох

Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми

Як відомо, доля могла скластися інакше, і тоді би Тарабарова зараз була дружиною Володимира Дантеса.

Нагадаємо, Світлана та Олексій виховують сина Івана та дочок Марію і Поліну. Вони стали батьками третьої, незапланованої дитини під час повномасштабної війни, і рідні тоді не підтримали такого рішення пари.

Читайте також:

"Парочка": Наталка Карпа замилувала обіймашками 4-річної доньки з 5-річним сином Тарабарової

"Давно не плакала": іменинниця Тарабарова показалася в обіймах чоловіка, сина і доньок. Відео

Тарабарова у день народження чоловіка подякувала йому за глибину і сенси. Фото

"Не думаю про це": Тарабарова розказала, чому не відчуває себе жіночною та рада "перевзутим" колегам


тарабарова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів