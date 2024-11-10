"Осіння радісна депресія": Тарабарова показала атмосферну прогулянку з дітьми у лісі. Фото

Фото з Instagram Світлани Тарабарової

Співачка Світлана Тарабарова знову влаштувала прогулянку з дітьми осіннім лісом та наробила яскравих кадрів.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Тарабарова одягнула старших дітей на прогулянку однаково: 6-річний Іван та 4-річна Марія були у бежевих спортивних штанах та куртках.

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Сама зірка поєднала білий та чорний кольори для сімейної прогулянки. Молодшу донечку, 2-річну Поліну вона возила у дитячому візочку.

"Осіння радісна депресія виглядає десь так. Всім обійми", - написала Світлана.

Тарабарова проводить вихідні з родиною

Старші діти співачки каталися на велосипедах

Здається, діти дуже щасливі на прогулянці

Нагадаємо, навесні Тарабарова з дітьми влаштувала сімейну фотосесію в іменних луках.

Як відомо, народження третьої дитини стало для Світлани та її чоловіка "сюрпризом та порятунком".