"Осіння радісна депресія": Тарабарова показала атмосферну прогулянку з дітьми у лісі. Фото
Співачка Світлана Тарабарова знову влаштувала прогулянку з дітьми осіннім лісом та наробила яскравих кадрів.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Тарабарова одягнула старших дітей на прогулянку однаково: 6-річний Іван та 4-річна Марія були у бежевих спортивних штанах та куртках.
Сама зірка поєднала білий та чорний кольори для сімейної прогулянки. Молодшу донечку, 2-річну Поліну вона возила у дитячому візочку.
"Осіння радісна депресія виглядає десь так. Всім обійми", - написала Світлана.
Нагадаємо, навесні Тарабарова з дітьми влаштувала сімейну фотосесію в іменних луках.
Як відомо, народження третьої дитини стало для Світлани та її чоловіка "сюрпризом та порятунком".
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