"Осіння радісна депресія": Тарабарова показала атмосферну прогулянку з дітьми у лісі. Фото

Юлія Леськова 10 листопада, 13:47
Світлана Тарабарова на фото
Фото з Instagram Світлани Тарабарової

Співачка Світлана Тарабарова знову влаштувала прогулянку з дітьми осіннім лісом та наробила яскравих кадрів.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Тарабарова одягнула старших дітей на прогулянку однаково: 6-річний Іван та 4-річна Марія були у бежевих спортивних штанах та куртках.


Сама зірка поєднала білий та чорний кольори для сімейної прогулянки. Молодшу донечку, 2-річну Поліну вона возила у дитячому візочку.

"Осіння радісна депресія виглядає десь так. Всім обійми", - написала Світлана.

Світлана Тарабарова з дітьми у лісі

Тарабарова проводить вихідні з родиною

Діти співачки Світлани Тарабарової

Старші діти співачки каталися на велосипедах

Донька Світлани Тарабарової

Здається, діти дуже щасливі на прогулянці

Нагадаємо, навесні Тарабарова з дітьми влаштувала сімейну фотосесію в іменних луках.

Як відомо, народження третьої дитини стало для Світлани та її чоловіка "сюрпризом та порятунком".

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