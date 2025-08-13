Наречений в шортах і 7 дітей за свідків: Тайсон і Періс Ф'юрі повторили своє весілля. Фото

Марія Ткаченко - 13 серпня, 15:30
Рожина Тайсона Ф'юрі
Фото з Instagram Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі та його дружина Періс, які офіційно стали подружжям у 2008-му році, повторили своє весілля. Для цього вони обрали церкву на півдні Франції.

Фото з церемонії, яка стала для пари вже третьою, першим опублікував у Instagram Тайсон.

"Ми з Періс знову одружилися, третій раз - щасливий", - оголосив спортсмен, зізнавшись, що цей день був прекрасним і подарував їм багато особливих спогадів.


Тайсон Ф'юрі та Періс Ф'юрі

35-річна Періс та 37-річний Тайсон втретє сказали одне одному "так"

На весіллі батьків були присутні семеро нащадків: Венесуела, Принц Джон Джеймс, Принц Тайсон ІІ, Валенсія, Принц Адоніс Амазія, Атіна та Принц Ріко. Всі вбралися в ошатні біло-кремові луки, от лише Тайсон, на відміну від синів, віддав перевагу не брюкам, а шортам.

Діти Тайсона Ф'юрі

Діти стали свідками весілля батьків

Тайсон Ф'юрі

Один із хлопчаків на фото - не син Ф'юрі. Їх у подружжя (поки що) четверо

Тайсон Ф'юрі в інстаграм

Весілля відбулося на півдні Франції

Дружина Тайсона Ф'юрі

Чепурні дівчата Ф'юрі

Періс Ф'юрі

Періс вбралася в білу мереживну сукню

Доньки Тайсона Ф'юрі
Боксер Тайсон Ф'юрі

Щасливий наречений

Весілля Тайсона Ф'юрі
"Вони були в такому захваті, досі вони ще ніколи не були дівчатками, що розкидають пелюстки, тож їм вдалося побути ними для мене", - поділилася Періс у Insta-сторіс, а згодом виклала ще більше світлин

Як пише The Sun, Ф'юрі вже повторювали свої шлюбні обітниці в Нью-Йорку в 2013-му році. 

Нагадаємо, ТаблоID оповідав історію кохання Тайсона та Періс, які познайомилися ще підлітками. Як відомо, торік Ф'юрі розказав про трагедію, яка спіткала його сім'ю: дружина втратила дитину на великому терміні вагітності.

