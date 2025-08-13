Наречений в шортах і 7 дітей за свідків: Тайсон і Періс Ф'юрі повторили своє весілля. Фото
Британський боксер Тайсон Ф'юрі та його дружина Періс, які офіційно стали подружжям у 2008-му році, повторили своє весілля. Для цього вони обрали церкву на півдні Франції.
Фото з церемонії, яка стала для пари вже третьою, першим опублікував у Instagram Тайсон.
"Ми з Періс знову одружилися, третій раз - щасливий", - оголосив спортсмен, зізнавшись, що цей день був прекрасним і подарував їм багато особливих спогадів.
На весіллі батьків були присутні семеро нащадків: Венесуела, Принц Джон Джеймс, Принц Тайсон ІІ, Валенсія, Принц Адоніс Амазія, Атіна та Принц Ріко. Всі вбралися в ошатні біло-кремові луки, от лише Тайсон, на відміну від синів, віддав перевагу не брюкам, а шортам.
Як пише The Sun, Ф'юрі вже повторювали свої шлюбні обітниці в Нью-Йорку в 2013-му році.
Нагадаємо, ТаблоID оповідав історію кохання Тайсона та Періс, які познайомилися ще підлітками. Як відомо, торік Ф'юрі розказав про трагедію, яка спіткала його сім'ю: дружина втратила дитину на великому терміні вагітності.
