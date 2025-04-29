Жодного сексу до весілля та семеро дітей: історія кохання Тайсона Ф'юрі із дружиною Періс

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Два поєдинки Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі - історичні події. Майстерність та досягнення цих спортсменів говорять не тільки про їхню силу волі і талант, але й про надійний тил.

ТаблоID розповідав історію кохання Олександра Усика і його дружини Катерини. А от що відомо про родину "Циганського короля" Тайсона Ф'юрі? Читайте про те, як боксер налякав майбутню дружину Періс на першій зустрічі, які трагедії спіткали пару і через які традиції вони сваряться.

Знайомство на весіллі

Майбутнє подружжя познайомилося, коли Періс було 15 років, а Тайсон був 17-річним нікому не відомим боксером. Періс розповіла, що коли вперше побачила спортсмена, то подумала, що він витрішкуватий і надто дорослий для неї.

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"Вперше мене познайомила з Тайсоном його тітка Тереза. Вона відома як сваха в нашій родині. Вона сказала Тайсону: "Підійди і познайомся з цією молодою леді". Я підняла голову і очікував побачити когось на рівні моїх очей", – пригадала 35-річна дружина Тайсона Ф'юрі.

Спочатку Тайсон, вірогідно, налякав Періс Фото з сайту The Mirror

Дівчина не зрозуміла навіщо її намагаються сватати з дорослим чоловіком з бородою та статурою "машини".

Спочатку спілкування Періс і Тайсона не склалося, проте через рік доля звела їх знову, на вечірці з нагоди 16-річчя дівчини.

"Кінг-Конг" і ніякого сексу до весілля

Періс казала, що їх "тягнуло одне до одного", проте під час їхньої першої розмови Тайсон зробив їй невдалий комплімент - порівняв її з лялькою Сінді.

"Тайсон був досить сором'язливим і мало говорив. Єдине, що я чітко пам'ятаю, як він сказав: "Ти схожа на ляльку Сінді", і це мене дуже засмутило, тому що Сінді – це другосортна Барбі. Я сказала: "Ні, я не лялька Сінді, принаймні називай мене Барбі", – розповідала вона.

Періс дала зрозуміти, що вона не другорядна Фото з Instagram Paris Fury

Після дня народження Періс пара почала зустрічатися і кожні вихідні ходила на побачення. Вони стали хлопцем і дівчиною після перегляду "Кінг-Конга" в кінотеатрі.

У листопаді 2008 року, після двох років зустрічань, Періс і Тайсон одружилися на церемонії в католицькій церкві в присутності 300 гостей.

Від "Кінг-Конгу" до весілля на 300 осіб Фото з Instagram Paris Fury

Оскільки закохані є ревними католиками, вони не займалися сексом до дня весілля. Ба більше, після заручин Тайсон все ще жив окремо, у фургоні біля будинку Періс.

"Навіть після того, як ми заручилися, Тайсон спав у трейлері, а я спала в будинку. Ми не спали разом до самого весілля", – пригадувала дружина Ф'юрі.

Багатодітна родина

Після весілля родина Ф'юрі почала активно розширюватися. У жовтні 2009 року народилася дочка Венесуела.

У жовтні 2011 Періс подарувала Тайсону Ф'юрі сина Принца Джона Джеймса.

Третій син, Принц Тайсон II, з'явився на світ у липні 2016 року.

За рік народилася четверта дитина – дівчинка, яку назвали Валенсією Ембер. У 2019 – Принц Адоніс Амазія, у 2021 – дочка Афіна, а два роки тому родина Ф'юрі поповнилася сином, котрого очікувано назвали Принцем Ріко Перісом.

Боксер - багатодітний батько Фото з Instagram

До речі, як можна помітити, усіх синів Тайсона Ф'юрі звуть Принц і цьому є своє пояснення. Під час зйомок документального фільму "Тайсон Ф'юрі: Циганський король" у 2020 році боксер пояснив свій вибір імен для синів.

"Я король, а вони – принци, поки не зароблять собі гідного імені", – наголосив спортсмен.

На сьомий раз Тайсон вирішив все ж віддати належне своїй дружині, тож син отримав своє третє імʼя на її честь.

"Ми також додали моє ім'я, тому що у мене народилося семеро дітей, і жодного з них досі не назвали на мою честь, тому Тайсон подумав: "Ну ж бо, давно пора!" – пояснила Періс.

Перед першим боєм з Олександром Усиком Періс втратила восьму дитину. Через це дружина боксера не змогла бути присутня на поєдинку та тримала трагедію у секреті.

До речі, це не перший раз, коли таке горе спіткало родину Ф'юрі. У 2014-му році, подружжя втратило малюка на п'ятому місяці - той помер в утробі. У 2018-му Періс пережила викидень.

Традиційне виховання

І Періс, і Тайсон покинули школу в 11 років і не отримали вищої освіти, оскільки обидва були виховані у традиційний спосіб життя мандрівників (кочова етнічна група у Великій Британії).

Дружина Ф'юрі раніше хотіла, аби її діти виховувалися так само, як і вона. Проте боксер категорично проти цього і називав батьків, які не дають своїм дітям ходити до школи, "вбивцями мрій".

У фільмі "Тайсон Ф'юрі: Циганський король" подружжя сперечалося про те, чи варто відпускати дітей до середньої школи. Періс тоді сказала, що хоче аби її діти покинули школу в 11 років і здобували освіту вдома, а далі "одружилися і створили свою сім'ю".

Погляди на майбутнє дітей були у подружжя різними Фото з Instagram

Утім, Тайсон Ф'юрі не планує нав'язувати дітям, що їм робити, і "буде просто щасливий, що вони підуть за своїми мріями". До того ж, спортсмен бажає, щоб вони перевершили його і "створили прецедент – стали першими Ф'юрі, які закінчили університет".

Що ж, поки все йде так, як того хоче Тайсон Ф'юрі, бо найстарші діти – 16-річна Венесуела і 13-річний Принц Джон продовжують ходити до школи і не планують кидати навчання.

Можливо, малеча піде кардинально іншим шляхом, ніж їхні батьки Фото з Instagram

Випробування хворобою

Подружжя разом вже 16 років і пройшло чимало випробувань. Відомо, що Тайсон і Періс ледь не розійшлися через ментальні проблеми і залежності боксера. Річ у тім, що спортсмен страждає на біполярний розлад і синдром дефіциту уваги й гіперактивності, що "тягнуло" за собою депресії, наркотики і алкоголь.

Проте Періс зізнавалася, що діагноз приніс їй полегшення.

Пара пройшла чимало випробувань Фото з Instagram Paris Fury

"Ми більше не задавалися питаннями, чи щось не так. Демони переслідували його з юного віку. Стало значно простіше прийняти те, через що він проходить... Він не є поганим чи егоїстом тому, що так хоче - насправді це була його хвороба", - поділилася Ф'юрі в своїх мемуарах.

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