Тайсон Ф'юрі пригорнув дружину для фото на сімейному відпочинку з дітьми

36-річний британський боксер Тайсон Ф'юрі та його 35-річна дружина Періс влаштували собі сімейний відпочинок.

Подружжя зібрало дітей, яких у них сім, і друзів для прогулянки в тематичному парку. Фотографіями з події поділилась обраниця спортсмена.

На знімку Тайсон у кежуалі обіймає кохану, яка позувала в білих шортиках і яскравому топі. Також в підбірці чимало світлин з дітлахами.

Якщо дивитись уважно, на фоні можна помітити донечку пари, яка, мабуть, чекає, поки батьки пофотографуються

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Старша дитина подружжя, 15-річна Венесуела позувала у блакитно-білому комплекті

"День в парку розваг", — підписала фото дружина Тайсона

До речі, у січні Ф'юрі повідомив, що йде з боксу, після чого поїхав на відпочинок з коханою і нащадками. Велика родина часто проводить час разом і ділиться цим з фанами. Нещодавно одному зі своїх синочків вони влаштовували веселу вечірку.

Нагадаємо, старшому сину пари Принцу Джону Джеймсу — 13 років. Наймолодшому в сім'ї Принцу Ріко Перісу 1,5 року. Також у Тайсона і Періс є 15-річна Венесуела Лінда, 8-річний Принц Тайсон ІІ, 7-річна Валенсія Ембер, 5-річний Принц Адоніс Амазія та 3-річна Афіна.

Закохані разом відвідують спортзал, а раніше дружина боксера підтримувала його під час боїв.