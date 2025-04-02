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Тайсон Ф'юрі пригорнув дружину для фото на сімейному відпочинку з дітьми

Карина Тімкова - 2 квітня, 12:30

36-річний британський боксер Тайсон Ф'юрі та його 35-річна дружина Періс влаштували собі сімейний відпочинок.

Подружжя зібрало дітей, яких у них сім, і друзів для прогулянки в тематичному парку. Фотографіями з події поділилась обраниця спортсмена.

На знімку Тайсон у кежуалі обіймає кохану, яка позувала в білих шортиках і яскравому топі. Також в підбірці чимало світлин з дітлахами.

Тайсон Ф'юрі пообіймав дружину на прогулянці

Якщо дивитись уважно, на фоні можна помітити донечку пари, яка, мабуть, чекає, поки батьки пофотографуються


Дружина Тайсона Ф'юрі показала їхнього сина

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Тайсон Ф'юрі показав своїх молодших донечок на прогулянці

Доньки Ф'юрі Валенсія та Афіна вдягнули схожі луки з рожевими лосинами і взуттям в тон

Дружина Тайсона Ф'юрі посвітила фігурою в шортиках

Періс повеселилася з подругами у магазині цукерок

Старша донька Тайсона Ф'юрі ефектно пофотографувалася

Старша дитина подружжя, 15-річна Венесуела позувала у блакитно-білому комплекті

Ф'юрі з дружиною та дітьми влаштував сімейний відпочинок

"День в парку розваг", — підписала фото дружина Тайсона

До речі, у січні Ф'юрі повідомив, що йде з боксу, після чого поїхав на відпочинок з коханою і нащадками. Велика родина часто проводить час разом і ділиться цим з фанами. Нещодавно одному зі своїх синочків вони влаштовували веселу вечірку.

Нагадаємо, старшому сину пари Принцу Джону Джеймсу — 13 років. Наймолодшому в сім'ї Принцу Ріко Перісу 1,5 року. Також у Тайсона і Періс є 15-річна Венесуела Лінда, 8-річний Принц Тайсон ІІ, 7-річна Валенсія Ембер, 5-річний Принц Адоніс Амазія та 3-річна Афіна.

Закохані разом відвідують спортзал, а раніше дружина боксера підтримувала його під час боїв.

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