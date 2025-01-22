Тайсон Ф'юрі з сімейством наробили фото на Ейфелевій вежі та під нею

Періс і Тайсон Ф'юрі відвезли сімох нащадків у Париж Фото з Instagram Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі, його дружина Періс та семеро дітей продовжують насолоджуватися канікулами у столиці Франції. Після відвідин Діснейленду сімейка, звісно, не могла не побувати на ще одній культовій атракції - Ейфелевій вежі.

От лише зібратися вдев'ятьох для групового фото або селфі Ф'юрі. Але гарних кадрів на згадку вони все ж наробили. Періс поділилася ними в Instagram.

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Як відомо, в листопаді у Ф'юрі була 16-та річниця шлюбу. Проте на той момент Тайсон і Періс уже декілька тижнів не розмовляли одне з одним.

Багатодітні батьки зробили й фото лише удвох

Нагадаємо, чоловік та дружина обоє походять із віруючих сімей. Познайомилися вони ще тінейджерами та не мали інтимних стосунків до самого весілля. Через 9 місяців у них народилася перша спільна дитина, Венесуела. За нею послідували Джон Джеймс, Тайсон ІІ, Валенсія, Адоніс Амазія, Атіна та Ріко.

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Тайсон насолоджується відпусткою з найріднішими

Періс і Тайсон Ф'юрі пройшли разом чимало випробувань: втрати ненароджених дітей, депресію чоловіка, його алкогольну та наркотичну залежності. Декілька років тому спортсмену діагностували біполярний розлад особистості.



