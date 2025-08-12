На прогулянці, на дивані та біля моря: дружина Тайсона Ф'юрі на 37-річчя коханого згадала їхні романтичні побачення. Фото

Дружина британського боксера Тайсона Ф'юрі, 35-річна Періс Ф'юрі ніжно привітала його з днем народження. Чоловіку виповнилося 37 років.

У святковий день обраниця спортсмена опублікувала добірку спільних фото з іменинником. Вона показала їхні кумедні селфі, романтичні моменти та прогулянки.

"З днем народження, мій один і єдиний Тайсон", — написала вона.

Тайсон Ф'юрі відзначив своє 37-річчя і отримав привітання від дружини

Ошатна парочка частенько відвідує різні вечірки і сімейні заходи

Тайсон Ф'юрі обійняв дружину на тлі моря для милого фото

Закохані притулилася один до одного на тлі моря

Дружина Тайсона Ф'юрі привітала його з 37-річчям теплими фото

Як відомо, Тайсон та його дружина виховують сімох дітей

Тайсон Ф'юрі попозував з дружиною на човні на тлі гір

Подружжя полюбляє романтичні поїздки

Дружина Тайсона Ф'юрі привітала його з 37-річчям і показалася з ним на дивані

А така атмосфера панує у них вдома. До речі, закохані носять футболку і кепку з прізвиськом боксера, а саме "Циганський король"

Нещодавно знамениті батьки їздили на сімейний відпочинок у компанії 15-річної Венесуели, 14-річного Принца Джона, 8-річного Принца Тайсона ІІ, 7-річної Валенсії Ембер, 5-річного Принца Адоніса, 3-річної Афіни і 1,5-річного Принца Ріко.

Також Ф'юрі ніжно обіймав дружину на прогулянці зі спадкоємцями та ділився веселим святкуванням на честь одного з їхніх синів. Подружжя не забуває подорожувати світом із дітьми. А якось ТаблоID описував романтичну історію кохання Тайсона і Періс.

