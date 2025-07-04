Молодша донька Трампа вперше показала обличчя 1,5-місячного сина. Фото

Молодша донька 45-го і 47-го президента США Дональда Трампа, 31-річна Тіффані Трамп вперше показала свого 1,5-місячного сина Александра Трампа Булоса.

В Instagram мама поділилася родинною фотосесією зі своїм чоловіком, бізнесменом ліванського походження Майклом Булосом та їхнім первістком, який народився 15 травня. На знімках хлопчик з цікавістю дивився на камеру.

"Любов усього нашого життя, Александре Трампе Булосе", — зазначено у дописі.

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Як відомо, Трамп познайомилася з коханим у 2018-му на грецькому відпочинку. Вже у 2021-му парочка заручилася. Майкл зробив пропозицію в Саду троянд Білого дому каблучкою з діамантом за 1,2 мільйона доларів. Своє весілля закохані відгуляли у листопаді 2022 року в маєтку у Флориді.

Нагадаємо, у президента США є п'ятеро дітей від різних жінок. Більшість з них самі стали батьками. Дональд Трамп-молодший має п'ятьох спадкоємців, Іванка виховує доньку і двох синів, а в Еріка народилося двоє дітей. Лише наймолодший син, 19-річний Беррон зосереджений на навчанні й поки не одружений.