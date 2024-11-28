Тоня Матвієнко на затишних селфі показала себе з мейком і без
Співачка Тоня Матвієнко показала, як вона виглядає без макіяжу.
43-річна зірка для Insta-сторіс зробила два "дзеркальні селфі": нафарбованою та з умитим личком.
Нагадаємо, Тоня не приховує, що робить ін'єкції краси. Дружина Арсена Мірзояна розповідала ТаблоID про свої б'юті-лайфхаки.
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