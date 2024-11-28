Тоня Матвієнко на затишних селфі показала себе з мейком і без

Співачка Тоня Матвієнко показала, як вона виглядає без макіяжу.

43-річна зірка для Insta-сторіс зробила два "дзеркальні селфі": нафарбованою та з умитим личком.

Матвієнко заселфилася у вбральні готельного номеру

Реклама:

Обов'язково знімати макіяж перед сном - одне з головних доглядових правил артистки

Нагадаємо, Тоня не приховує, що робить ін'єкції краси. Дружина Арсена Мірзояна розповідала ТаблоID про свої б'юті-лайфхаки.



