"Кажуть, що я худа": Матвієнко розсекретила свою нинішню вагу та розказала, як харчується

Марія Ткаченко - 16 червня, 18:00
Тоня Матвієнко
Фото з Instagram Матвієнко

Співачка Тоня Матвієнко розповіла, скільки вона зараз важить. 44-річна зірка назвала основні принципи свого харчування, але зазначила, що схуднення її відбулося в не надто здоровий спосіб - свою роль зіграв стрес.

Про це вона сказала "Радіо Люкс".

"Зараз я важу 58, і мені кажуть, що я худа. Я до 40 років важила завжди 50, я була дуже худа. А максимальна була 67. Це все через стрес. Я не можу порадити дієту, це був стрес, нервовість. Це погано. Здоров'я летить. Краще так не худнути", - попередила вона.


Антоніна Матвієнко

Тоня зараз важить 58 кілограмів

Як зізналася дружина співака Арсена Мірзояна, зробити спорт частиною своєї рутини їй поки не вдається.

"Я дуже хочу все-таки дійти до спортзали. Коли ми зараз ночами не висипаємося, вся Україна, то в мене просто сил нема", - пояснила вона.

"А так я просто їм дуже маленькі порції, намагаюся менше смаженого, солодкого. Якщо сніданок - це яєчко, огірочок-помідорчик, п'ять мідій, щось таке з морепродуктів, білок. І я намагаюся на їсти після шостої години вечора. Спочатку було складно, зараз ні", - поділилася співачка.

Нагадаємо, раніше Тоня розказувала, що після смерті мами, Ніни Матвієнко в 2023-му році вона на стресі втратила 10 кіло та половину волосся. Артистка якось поділилася з ТаблоID своїми б'юті-лайфхаками та назвала суму, яку щомісяця витрачає на догляд.

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