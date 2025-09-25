"Як справжні чемпіони": Усики на 16-річчя шлюбу похвалилися терпінням і ніжним фото

Олександра і Катерина Усики разом з самої школи. На початку стосунки пари були різні, але зараз їхній шлюб виглядає просто-таки ідилією і зразком.

25-го вересня закохані багатодітні батьки відзначають 16-річчя шлюбу, і з цієї нагоди зробили спільний пост у мережі.

"Кажуть, у шлюбі треба терпіння… Ми вже 16 років як справжні чемпіони!", - зазначили Усики.

Цим фото подружжя ілюструвало свою річницю Фото з Instagram

Як відомо, 38-річний абсолютний чемпіона світу з боксу Усик не приховує, що є підкаблучником. А ще на кожному його поєдинку обов'язково має бути присутня дружина, бо він чує лише її.

У подружжя 4-ро дітей: 15-річна Єлизавета, 12-річний Кирило, 10-річний Михайло і півторарічна Марійка.