"Як справжні чемпіони": Усики на 16-річчя шлюбу похвалилися терпінням і ніжним фото

Тамара Кудрявченко - 25 вересня, 10:00

Олександра і Катерина Усики разом з самої школи. На початку стосунки пари були різні, але зараз їхній шлюб виглядає просто-таки ідилією і зразком.

25-го вересня закохані багатодітні батьки відзначають 16-річчя шлюбу, і з цієї нагоди зробили спільний пост у мережі.

"Кажуть, у шлюбі треба терпіння… Ми вже 16 років як справжні чемпіони!", - зазначили Усики. 

Дружина цілує Усика

Цим фото подружжя ілюструвало свою річницю

Фото з Instagram

Як відомо, 38-річний абсолютний чемпіона світу з боксу Усик не приховує, що є підкаблучником. А ще на кожному його поєдинку обов'язково має бути присутня дружина, бо він чує лише її. 

У подружжя 4-ро дітей: 15-річна Єлизавета, 12-річний Кирило, 10-річний Михайло і півторарічна Марійка

