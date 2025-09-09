Усик з елегантною дружиною показався у компанії Дуейна Джонсона на прем'єрі фільму, в якому зіграв. Фото

9 вересня

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина Усик відвідали показ фільму "Незламний", в якому він зіграв роль.

Обраниця спортсмена в Instagram опублікувала добірку фото з події у Торонто, на яких показалася в елегантній сукні плісе та помилувалася чоловіком на сцені з іншими акторами.

До речі, Каті також вдалося наробити селфі з головними зірками майбутньої стрічки: Дуейном Джонсоном і Емілі Блант.

Дружина Олександр Усик у сукні плісе зазнімкувалася перед кінопрем'єрою

Дружина боксера ефектно попозувала у готелі

Олександр Усик з ошатною дружиною попозував в ліфті

Яка ошатна парочка

Олександр Усик з дружиною елегантній сукні обійнялися на прем'єрі його фільму

Усик пригорнув кохану на кінопрем'єрі 

Дружина Олександра Усика і Дуейн Скеля Джонсон зробили селфі на кінопрем'єрі

"Скеля" і, відповідно, головний герой фільму зазнімкувався з Катериною. А недавно ми розповідали про разюче схуднення Дуейна заради ролі

Дружина Олександра Усика пообіймалася з Емілі Блант

Голлівудська зірка пообіймала дружину Усика

Олександр Усик у костюмі попозував на прем'єрі власного фільму

Олександр на сцені зі своїми колегами. До речі, у стрічці він виконав роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина

Олександр Усик і Дуейн Скеля Джонсон попозували на прем'єрі свого фільму
Кінозірка та боксер обмінялися автографами
Нещодавно подружжя Усиків влаштовувало благодійний вечір, на якому попозувало для ніжних сімейних кадрів. А ще знаменита парочка обожнює зніматися для романтичних фото. Не секрет, що дружина боксера є його найголовнішою підтримкою і завжди супроводжує його під час його боїв.

Нагадаємо, Олександр і Катя виховують 4 дітей: 15-річну Лізу, 1-річну Марійку, а ще Кирила і Михайла, яким 12 і 10 років. Хлопчики нині мешкають в Іспанії, а дівчатка залишилися в Україні з батьками.

Усик
