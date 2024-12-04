Вагітну Бюндхен зазнімкували на пляжі під час цілунків із коханим. Фото

44-річну бразильську супермодель Жізель Бюндхен заскочили на пляжі Коста-Ріки за ніжностями з коханим, тренером Хоакімом Валенте, від якого вона чекає на дитину.

Фото голубків були зроблені на День подяки, пише Page Six.

Модель була вдягнена у напівпрозору туніку, крізь яку вже добре проглядався круглий животик.

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Парочка обіймалася і цілувалася, не ховаючись від чужих очей. 36-річний Валенте ніжно гладив кохану по животу.

Нагадаємо, про те, що Бюндхен вагітна від свого тренера з джиу-джитсу, стало відомо в жовтні. Для неї це буде третя дитина, адже модель має сина і доньку від колишнього чоловіка, зірки американського футболу Тома Брейді. З ним вона розлучилася два роки тому після 13-річного шлюбу.

Свій роман з Валенте Бюндхен підтвердила лише в березні цього року, хоча чутки про нього ходили ще під час її шлюбу з Брейді.