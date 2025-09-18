"Вимушений "камінґ-аут"": Харчишин уперше підтвердив свої стосунки з Соколовою

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин вирішив покласти край чуткам щодо свого роману з телеведучою Яніною Соколовою. Артист підтвердив, що стосунки справді були, але вже закінчилися.

51-річний Валерій написав про це в Instagram, виклавши спільне фото з тепер уже колишньою пасією Яніною.

"Це вимушений "камінґ-аут". Ми свідомо публічно не оголошували про стосунки з Яніною Соколовою — у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності. Уникали цієї теми, аби не підживлювати "жовті" заголовки", - пояснив він.

Але, зі слів Харчишина, мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Зокрема це сталося, коли сенс його нещодавнього інтерв’ю, де було поставлено питання і про Соколову, "розчинився у заголовках".

Харчишин вирішив нарешті розставити крапки над "і"

"Тому роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобіганню недостовірної інформації. Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Наразі ці стосунки завершені", - наголосив Валерій.

"Не хотілось в такий спосіб оголошувати про стосунки, тим більше про їхнє припинення. Саме тому натякав про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню "Залишаю дім" гурту "Друга Ріка", який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії", - додав він, попросивши більше не повертатися до цієї теми та подякувавши за розуміння.

41-річна Яніна Соколова "камінґ-аут" екса поки публічно не прокоментувала.

Нагадаємо, в 2023-му році розлучена телеведуча, яка виховує двох синів, говорила, чи готова вона до нового шлюбу. Як відомо, Харчишин також розлучений. Як зізнавався свого часу музикант, їх із другою дружиною Юлією віддалило одне від одного випробування невиліковною хворобою спільного сина.