Залужний з дружиною показалися на популярній туристичній локації в Лондоні. Фото

Ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, який полюбляє робити селфі зі своєю дружиною Оленою, поділився в Facebook черговим таким кадром.

Задача була непроста, адже позувала пара на Тауерському мості в темний час доби.

У Залужних була романтична прогулянка вечірнім Лондоном?

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Світлину, де усміхнена Олена тримає його за плечі, Валерій лишив без підпису. Але це не завадило йому назбирати вже чимало вподобайок.

Нагадаємо, Залужний якось відзначав, що в його благовірної практично немає фото, де вона була би сама, без нього.

Як відомо, днями подружжя побувало на відкритті Центру порятунку левів, який прихистив хижаків із України.