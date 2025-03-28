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Залужний з дружиною показалися на популярній туристичній локації в Лондоні. Фото

Марія Ткаченко - 28 березня, 12:55
Валерій Залужний
Фото з Facebook Залужного

Ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, який полюбляє робити селфі зі своєю дружиною Оленою, поділився в Facebook черговим таким кадром.

Задача була непроста, адже позувала пара на Тауерському мості в темний час доби.

Валерій Залужний і його дружина

У Залужних була романтична прогулянка вечірнім Лондоном?


Світлину, де усміхнена Олена тримає його за плечі, Валерій лишив без підпису. Але це не завадило йому назбирати вже чимало вподобайок.

Нагадаємо, Залужний якось відзначав, що в його благовірної практично немає фото, де вона була би сама, без нього. 

Як відомо, днями подружжя побувало на відкритті Центру порятунку левів, який прихистив хижаків із України.

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