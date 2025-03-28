Залужний з дружиною показалися на популярній туристичній локації в Лондоні. Фото
Ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, який полюбляє робити селфі зі своєю дружиною Оленою, поділився в Facebook черговим таким кадром.
Задача була непроста, адже позувала пара на Тауерському мості в темний час доби.
Світлину, де усміхнена Олена тримає його за плечі, Валерій лишив без підпису. Але це не завадило йому назбирати вже чимало вподобайок.
Нагадаємо, Залужний якось відзначав, що в його благовірної практично немає фото, де вона була би сама, без нього.
Як відомо, днями подружжя побувало на відкритті Центру порятунку левів, який прихистив хижаків із України.
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