"Я став частиною тебе": Залужний в день народження коханої адресував їй щемке зізнання
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний привітав із днем народження свою дружину Олену.
У Facebook він опублікував колаж із їхніми фото вдвох та адресував коханій зворушливі слова.
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