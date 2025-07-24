"Я став частиною тебе": Залужний в день народження коханої адресував їй щемке зізнання

Валерій та Олена Залужні разом уже понад 20 років Фото з Facebook Залужного

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний привітав із днем народження свою дружину Олену.

У Facebook він опублікував колаж із їхніми фото вдвох та адресував коханій зворушливі слова.

"Чим дорослішим я стаю, щороку саме у цей день, перш за все, намагаюсь дати оцінку собі.

Наскільки я був саме тим, ким ти мене уявляєш. І чи розумію, що ти сьогодні відчуваєш. Як усе це проживаєш?", - написав Валерій.

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"І якщо з першим я можу бути чесним, то з другим точно розумію, що все це саме через мене. Я розумію, яка важка ноша на твоїх тендітних плечах. Тому завжди хочу вибачитись і пообіцяти щось інше. Але ти не хочеш цього. Бо вже зробила свій вибір - присвятила своє життя мені", - зазначив він.

"Завдяки тобі я став тим, ким є. Я став частиною тебе. Безмежно щасливий, що ти в мене є. З Днем Народження, Кохана", - додав Залужний.