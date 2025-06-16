"Вдячний лікарям - я живий": Потап налякав фото з лікарні
44-річний продюсер і шоумен Олексій Потапенко, який за останній час втратив понад 20 кіло, опинився у лікарні.
У своєму Instagram репер показав кілька фото, на яких виглядає він, м'яко кажучи, не дуже, та подякував лікарям за те, що живий.
Причину виклику "швидкої" та госпіталізації Потап не повідомив. Також він не уточнив, у якій країні це відбулося.
"ОПА. Несподіваний поворот сюжету. Я мріяв про перерву – це збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Дякую лікарям – я вижив!", - написав артист.
Нагадаємо, нещодавно Потап хвалився тим, як він бігає та відтискається у Латвії. Репер також запевняв, що худнув без "Оземпіка".
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