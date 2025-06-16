"Вдячний лікарям - я живий": Потап налякав фото з лікарні

44-річний продюсер і шоумен Олексій Потапенко, який за останній час втратив понад 20 кіло, опинився у лікарні.

У своєму Instagram репер показав кілька фото, на яких виглядає він, м'яко кажучи, не дуже, та подякував лікарям за те, що живий.

Потапа забрала "швидка"

Причину виклику "швидкої" та госпіталізації Потап не повідомив. Також він не уточнив, у якій країні це відбулося.

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Шоумен виглядає не дуже здоровим

"ОПА. Несподіваний поворот сюжету. Я мріяв про перерву – це збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Дякую лікарям – я вижив!", - написав артист.

У коментарях хтось бажає Потапу одужання, а хтось лає його за російську мову, якою він написав про госпіталізацію

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Нагадаємо, нещодавно Потап хвалився тим, як він бігає та відтискається у Латвії. Репер також запевняв, що худнув без "Оземпіка".