"Вдячний лікарям - я живий": Потап налякав фото з лікарні

Тамара Кудрявченко - 16 червня, 11:20

44-річний продюсер і шоумен Олексій Потапенко, який за останній час втратив понад 20 кіло, опинився у лікарні.

У своєму Instagram репер показав кілька фото, на яких виглядає він, м'яко кажучи, не дуже, та подякував лікарям за те, що живий.

Потап потрапив у швидку

Потапа забрала "швидка"

Причину виклику "швидкої" та госпіталізації Потап не повідомив. Також він не уточнив, у якій країні це відбулося. 


Потап у лікарні

Шоумен виглядає не дуже здоровим

"ОПА. Несподіваний поворот сюжету. Я мріяв про перерву – це збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Дякую лікарям – я вижив!", - написав артист. 

У коментарях хтось бажає Потапу одужання, а хтось лає його за російську мову, якою він написав про госпіталізацію

У коментарях хтось бажає Потапу одужання, а хтось лає його за російську мову, якою він написав про госпіталізацію

Потап показався у лікарні

Схоже, репер отримав відпочинок, про який мріяв

Нагадаємо, нещодавно Потап хвалився тим, як він бігає та відтискається у Латвії. Репер також запевняв, що худнув без "Оземпіка". 

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