Шон Пенн, Бен Стіллер і Джессіка Честейн отримали ордени від Зеленського
Виявляється, не лише численні українські зірки стали орденоносцями напередодні Дня Незалежності України. Кілька голлівудських акторів теж були удостоєні державних нагород від президента Зеленського.
Про це йдеться у відповідному указі від 23-го серпня, який оприлюднили на сайті президента.
Орденои "За заслуги" ІІІ ступеня Володимир Зеленський нагородив акторів Шона Пенна, Бена Стіллера та Лієва Шрайбера, які не лише з самого початку виступали проти війни, а й наважилися приїхати до Києва і особисто підтримати українського лідера.
Також відзнаку у вигляді ордена княгині Ольги ІІІ ступеня отримала актриса Джессіка Честейн, яка була в столиці не так давно.
А от Анджеліну Джолі, яка наробили галасу своїм приїздом до Львова ще у квітні, Зеленський чогось проігнорував.
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