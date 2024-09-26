Павлік у стильових джинсах попозував із дружиною і сином на тлі осінньої Одеси

Співак Віктор Павлік, його дружина-блогерка Катерина Репяхова і їхній 3-річний син Михайло попозували для чергового сімейного фотосету.

"Така наша осіння Одеса", - підписала Катя світлини у своєму Instagram.

Віктор Павлік із родиною провели кілька днів у Одесі

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Молодиця для зйомки надягла джинсову спідничку-шорти вище коліна. Її хлопці теж були у джинсах, причому Віктор Франкович обрав цікаву модель із латкою.

Віктор Франкович, Катерина та Михасик попозували для фото на згадку

Схоже, в малого були якісь інші плани

Але мама вмовила

Наймолодшій дитині народного артиста 3 рочки

Нагадаємо, Павлік і Репяхова одружені вже чотири роки. День своєї зустрічі з Катею артист вважає своїм другим днем народження. Як свого часу розказувала четверта дружина співака, тоді в нього були серйозні проблеми із алкоголем і діло навіть доходило до реанімації.



