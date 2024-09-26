Павлік у стильових джинсах попозував із дружиною і сином на тлі осінньої Одеси
Співак Віктор Павлік, його дружина-блогерка Катерина Репяхова і їхній 3-річний син Михайло попозували для чергового сімейного фотосету.
"Така наша осіння Одеса", - підписала Катя світлини у своєму Instagram.
Молодиця для зйомки надягла джинсову спідничку-шорти вище коліна. Її хлопці теж були у джинсах, причому Віктор Франкович обрав цікаву модель із латкою.
Нагадаємо, Павлік і Репяхова одружені вже чотири роки. День своєї зустрічі з Катею артист вважає своїм другим днем народження. Як свого часу розказувала четверта дружина співака, тоді в нього були серйозні проблеми із алкоголем і діло навіть доходило до реанімації.
"10 років як одна мить": ювілярка Репяхова під спів Павліка повернулася в студентське минуле. Відео
"Гостре питання": Репяхова зізналася, що її дратує в Павліку та як часто їй потрібен інтим
Репяхова показалася на чергових уколах краси і похвалилася любовним посланням від чоловіка
Павлік та Репяхова з 3-річним сином атмосферно поспівали серед поля. Відео