Павлік у стильових джинсах попозував із дружиною і сином на тлі осінньої Одеси

Марія Ткаченко 26 вересня, 12:00
Віктор Павлік
Фото kate.prophoto

Співак Віктор Павлік, його дружина-блогерка Катерина Репяхова і їхній 3-річний син Михайло попозували для чергового сімейного фотосету.

"Така наша осіння Одеса", - підписала Катя світлини у своєму Instagram.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова

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Молодиця для зйомки надягла джинсову спідничку-шорти вище коліна. Її хлопці теж були у джинсах, причому Віктор Франкович обрав цікаву модель із латкою.

Катерина Репяхова з чоловіком і сином

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Блогерка Катя Репяхова
Віктор Франкович Павлік

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Віктор Павлік і Катерина Репяхова з сином

Але мама вмовила

Віктор Павлік та його сім'я в Одесі
Народний артист України Віктор Павлік
Віктор Павлік і його четверта дружина
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Нагадаємо, Павлік і Репяхова одружені вже чотири роки. День своєї зустрічі з Катею артист вважає своїм другим днем народження. Як свого часу розказувала четверта дружина співака, тоді в нього були серйозні проблеми із алкоголем і діло навіть доходило до реанімації.

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