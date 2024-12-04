Бекхем у сукні свого бренду завітала з чепурним чоловіком на бенкет у Букінгемському палаці. Фото

Чарльз ІІІ влаштував урочистий бенкет у палаці Фото Getty Images

У Букінгемському палаці ввечері 3-го грудня відбувся державний бенкет на честь шейха Катару, Таміма бін Хамада Аль Тані та його дружини шейхи Джавахір.

У списку гостей, яких приймала королівська сім'я, опинилися й Девід та Вікторія Бекхеми. Як пояснює Daily Mail, це тому, що колишній спортсмен був амбасадором 2022 Qatar World Cup.

50-річна дизайнерка прийшла на гостину в чорному максі власного бренду. Коштує така сукня 1,5 тисячі доларів.

Реклама:

Ошатні Вікторія та Девід Бекхеми завітали до палацу Фото Getty Images

Принц Вільям на бенкеті був без дружини. Але Кейт Міддлтон раніше того ж дня особисто привітала шейха та шейху Катару Фото AFP via Getty Images

До речі, те, що Бекхемів було вдостоєно такої честі, дало привід для підозр, що незабаром Девіду дадуть лицарський титул.

Як відомо, і Девід, і Вікі є Офіцерами ордену Британської імперії (ОВЕ). Нагадаємо, нагородженню дизайнерки в 2016-му році передував скандал: подейкували, Бекхем так зраділа цій новині, що розпатякала її завчасно.







