"Споріднена душа": Вікторія Бекхем щемко привітала Девіда з 50-річчям і показалася з ним у танці. Відео

2-го травня британський футболіст Девід Бекхем святкує своє 50-ліття. Коханого ювіляра дружина Вікторія почала вітати ще напередодні ввечері, присвятивши чоловіку ніжний допис у Instagram.

Вона опублікувала відео, на якому вони з Девідом танцюють, вочевидь, на якійсь домашній вечірці.

"Моє все. Мій найкращий друг, споріднена душа і танцювальний партнер по житті". - написала Вікі, додавши цитату з ліричної композиції Доллі Партон.

"Я кохаю тебе", - зізналася вона.

Нагадаємо, минулого літа Бекхеми відсвяткували срібне весілля. Як відомо, якими би гармонійними та міцними не були стосунки цієї пари, є одна річ, якою Вікторія страшенно вибішує Девіда.