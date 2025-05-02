"Споріднена душа": Вікторія Бекхем щемко привітала Девіда з 50-річчям і показалася з ним у танці. Відео
2-го травня британський футболіст Девід Бекхем святкує своє 50-ліття. Коханого ювіляра дружина Вікторія почала вітати ще напередодні ввечері, присвятивши чоловіку ніжний допис у Instagram.
Вона опублікувала відео, на якому вони з Девідом танцюють, вочевидь, на якійсь домашній вечірці.
"Моє все. Мій найкращий друг, споріднена душа і танцювальний партнер по житті". - написала Вікі, додавши цитату з ліричної композиції Доллі Партон.
"Я кохаю тебе", - зізналася вона.
Нагадаємо, минулого літа Бекхеми відсвяткували срібне весілля. Як відомо, якими би гармонійними та міцними не були стосунки цієї пари, є одна річ, якою Вікторія страшенно вибішує Девіда.
"Наростив м'ясця": Бекхем оголив торс для чоловічого глянцю та назвав вправу, яку перестав ненавидіти лише після завершення кар'єри
Вікторія з довжелезним шлейфом та Девід у метелику: розкішні Бекхеми відвідали гала-вечір у Луврі. Фото
"Найкраща подруга, про яку можна мріяти": Бекхем у день 51-річчя дружини показав спільні романтичні фото
Бекхем на родинному святкуванні 51-річчя посвітила ніжками на яхті та вигуляла білий корсет у ресторан. Фото
Тендітна Бекхем показалася у Дубаї в обтислій сукні власного дизайну. Фото