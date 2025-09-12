Як Булітко з нареченим тест на перевірку вестибулярного апарату (не) пройшли. Кумедне відео

Актриса "Дизель студіо" та співачка Вікторія Булітко і її наречений Кирило Попович, які полюбляють знімати кумедні ролики для Instagram, подали підписникам ідею, чим зайнятися у вечір п'ятниці.

Пара пройшла "тест ходьби на місці" або тест Унтербергера, за допомогою якого перевіряється робота вестибулярного апарату, координація рухів та здатність тримати рівновагу без допомоги зору.

Кирило майже одразу почав "збиватися з курсу"

Заплющивши очі, Віка і Кирило впродовж 1 хвилини крокували на місці. В ідеалі вони мали залишитися в межах квадратів, окреслених на підлозі за допомогою скотчу. Спойлер: не вийшло. Але закохані все одно поділилися смішним відео з фанами.

Вікторія теж не втрималася в межах квадрату

Як відомо, весела парочка заручилася в січні 2024-го, на 41-ий день народження Булітко.

Нагадаємо, цьогоріч у Вікторії та Кирила була красива й романтична фотосесія на столичному даху.



