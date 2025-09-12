Як Булітко з нареченим тест на перевірку вестибулярного апарату (не) пройшли. Кумедне відео
Актриса "Дизель студіо" та співачка Вікторія Булітко і її наречений Кирило Попович, які полюбляють знімати кумедні ролики для Instagram, подали підписникам ідею, чим зайнятися у вечір п'ятниці.
Пара пройшла "тест ходьби на місці" або тест Унтербергера, за допомогою якого перевіряється робота вестибулярного апарату, координація рухів та здатність тримати рівновагу без допомоги зору.
Заплющивши очі, Віка і Кирило впродовж 1 хвилини крокували на місці. В ідеалі вони мали залишитися в межах квадратів, окреслених на підлозі за допомогою скотчу. Спойлер: не вийшло. Але закохані все одно поділилися смішним відео з фанами.
Як відомо, весела парочка заручилася в січні 2024-го, на 41-ий день народження Булітко.
Нагадаємо, цьогоріч у Вікторії та Кирила була красива й романтична фотосесія на столичному даху.
