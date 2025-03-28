"Якщо це працює, я тільки за": 52-річна Вергара знялася в обтислому максі та розказала про секрети свого догляду. Фото

Колумбійська та американська акторка Софія Вергара стала головною героїнею квітневого випуску журналу New Beauty.

Під час фотосесії 52-річна зірка представила два елегантних образи. Спочатку вона попозувала в обтислій червоній максісукні.

На інших знімках Софія із задумливим поглядом сиділа на кріслі у мереживному топі й білих штанах з чорною вставкою.

Вбрання вдало підкреслювало спокусливі вигини знаменитості Усі фото @gregswalesart

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Також акторка дала інтерв'ю, в якому розповіла про догляд за своєю шкірою та секрети збереження молодості.

"Чому б не скористатися перевагами чудових продуктів, методів лікування і технологій, які ми маємо сьогодні? Якщо це працює, я тільки за. Я ретельно піклуюся про свою шкіру. Ніколи не пропускаю сонцезахисний крем. Я одержима зволоженням і вірю у використання ефективного догляду за шкірою, підкріпленого науковими дослідженнями. Зрештою, я просто хочу відчувати себе добре у своїй шкірі якомога довше", — зізналася кінозірка.

До речі, вона вже якось з'являлася в схожому чорному корсеті

"Я завжди була послідовною у своєму підході до догляду за собою. Я старанно ставлюся до цього з юності. Для мене це все про баланс. Коли справа доходить до фітнесу... мова йде не тільки про те, щоб залишатись у формі, але й про те, щоб моє тіло було сильним. Мені пощастило, що у мене є особистий тренер, який мене підштовхує", — розповіла Вергара.

Актриса полюбляє робити укладку з легкими хвилями

"Я дуже захоплена красою, тому люблю пробувати все нове, що з'являється на ринку. Мені подобається бути в курсі всіх нових процедур! Я також дуже практична. Мені подобаються продукти, які дають реальний і швидкий результат. Мій особистий стиль не дуже змінився з роками, особливо коли справа стосується макіяжу, але я навчилася бути ще більш вибірковою, обираючи тільки те, що допомагає мені виглядати і почуватися краще", — додала знаменитість.

Аутфіт завершували білі підбори, каблучка та масивний браслет

Цього місяця Софія в ефектній сукні з розрізами відвідала вечірку Vanity Fair Oscar 2025. Акторка любить тішити фанів кадрами в купальнику, на яких вона показує пишний бюст, та пікантними луками на червоних доріжках.

Як відомо, влітку 2023-го Вергара розлучилася зі своїм чоловіком, актором Джо Манганьєлло після 7 років шлюбу. У тому ж році вона почала зустрічатися з лікарем Джастіном Саліманом, але, схоже, зараз вони не разом. Нещодавно з'явилися чутки про роман Софії та зірки "Формули-1".

В акторки також є 33-річний син Маноло від екса Джо Гонсалеса.