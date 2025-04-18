"Я трохи нарцис": Остапчук оголила ноги у стильному міні та пояснила, для кого старається

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина вирішила змінити звичні для себе штани на мініатюрну сукенку у стилі Chanel, яку доповнила балетками модного нині фасону Мері Джейн.

У такий спосіб Катерина захотіла отримати компліментів від своїх підписниць, адже подібні луки на ній можна побачити нечасто.

"Дівчата, для вас стараюся, люблю вашу увагу. Я трохи нарцис, тому доводиться ходити в одних і тих самих штанах і футболці", - пояснила дружина Володимира Остапчука.

Катя, яка блискавично швидко повернулася у форму після пологів і навіть схудла, зараз собі подобається набагато більше, ніж коли познайомилася з майбутнім чоловіком

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Як відомо, первістку Катерини і Володимира Тіму виповнилося 4 місяці. Нещодавно дівчина зізналася, скільки сексу їй потрібно на тиждень.