"Сама себе не викопає": Цимбалюк в обіймах мами показався на городі з відром картоплі. Фото

Карина Тімкова - 11 серпня, 15:15

Актор Тарас Цимбалюк показав, чим займається цього літа в перервах між зйомками нового сезону романтичного шоу "Холостяк".

В Instagram 35-річна знаменитість постав поруч зі своєю мамою Тетяною на городі під час викопування картоплі у місті Корсунь-Шевченківський.

""Холостяк" — це, звісно, добре, але картопля сама себе не викопає", — підписав він публікацію.

Тарас Цимбалюк поруч із мамою показався за викопуванням картоплі

Актор показав, як порається на городі та похвалився врожаєм

Тарас Цимбалюк з цигаркою показався на сімейній прогулянці

А ще Цимбалюк показав моменти з прогулянки з сестрою і племінником

Тарас Цимбалюк показався з батьками і сестрою

Сімейний відпочинок після роботи на городі

Тарас Цимбалюк замилував фото з батьком і песиком

Батько знаменитості зі своїм вірним другом

Нагадаємо, зйомки шоу офіційно почалися в червні, тоді Цимбалюк попозував у вишуканому костюмі. До речі, кіноактор відомий своєю любов'ю до спокусливих фотосесій та зйомках в самій білизні. Якось ТаблоID ділився цікавими фактами з його життєпису.

Щодо особистого життя Тараса, то наприкінці минулого року він порвав із блогеркою Світланою Готочкіною, з якою був разом з 2022-го. Перед цим він був у шлюбі з візажисткою Тіною Антоненко. А ще у мережі пліткували, що від зірки вагітна відома співачка.

Цимбалюк
