Гіга та Пивоваров стали "Заслуженими артистами України"

Президент України Володимир Зеленський до Дня Конституції України надав звання "Заслуженого артиста України" двом виконавцям.

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Нові звання та нагороди отримав 65-річний співак та композитор Степан Гіга та 34-річний співак й композитор Артем Пивоваров.

Степан Гіга на концерті Фото з Instagram

"Особливий день! Всіх вітаю з Днем Конституції! Дякую, пане Президенте, за нагороду!" - написав Пивоваров у своєму Instagram та показав нагороду.

Ось таку нагороду вручив Зеленський Пивоварову Фото з Instagram Артема Пивоварова

Скріншот з Офісу президента

Скріншот з Офісу президента

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав, як "Тьомчик з Вовчанська" став зіркою шоубізнесу.

Також ви можете почитати цікаві факти з життя популярного серед молоді Степана Гіги.