Гіга та Пивоваров стали "Заслуженими артистами України"
Президент України Володимир Зеленський до Дня Конституції України надав звання "Заслуженого артиста України" двом виконавцям.
Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.
Нові звання та нагороди отримав 65-річний співак та композитор Степан Гіга та 34-річний співак й композитор Артем Пивоваров.
"Особливий день! Всіх вітаю з Днем Конституції! Дякую, пане Президенте, за нагороду!" - написав Пивоваров у своєму Instagram та показав нагороду.
Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав, як "Тьомчик з Вовчанська" став зіркою шоубізнесу.
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