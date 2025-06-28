Гіга та Пивоваров стали "Заслуженими артистами України"

Юлія Леськова - 28 червня, 13:11

Президент України Володимир Зеленський до Дня Конституції України надав звання "Заслуженого артиста України" двом виконавцям. 

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента. 

Нові звання та нагороди отримав 65-річний співак та композитор Степан Гіга та 34-річний співак й композитор Артем Пивоваров. 

Степан Гіга позує для фото з мікрофоном

Степан Гіга на концерті

Фото з Instagram

"Особливий день! Всіх вітаю з Днем Конституції! Дякую, пане Президенте, за нагороду!" - написав Пивоваров у своєму Instagram та показав нагороду. 

Артем Пивоваров Заслужений артист України

Ось таку нагороду вручив Зеленський Пивоварову

Фото з Instagram Артема Пивоварова
Скріншот з Офісу президента
Скріншот з Офісу президента

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав, як "Тьомчик з Вовчанська" став зіркою шоубізнесу. 

Також ви можете почитати цікаві факти з життя популярного серед молоді Степана Гіги. 

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