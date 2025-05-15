"Частинку себе": Пивоваров подарував онкохворій дівчині перуку з власного волосся. Відео

33-річний співак Артем Пивоваров в Instagram зворушив роликом, в якому відвідав хвору дівчинку та підтримав її.

Артист завітав до дитячої лікарні Охматдит, щоб поспілкуватися з Надією, дівчиною, що бореться з онкологічним захворюванням. Артем не тільки побажав їй одужання, але й зробив особливий подарунок — перуку зі свого власного волосся.

"Я знаю, що ви давно хотіли зі мною познайомитися. Окрім того, я не просто так сьогодні прийшов. У мене є для вас подарунок. У мене в 2021 році було ось таке (довге) волосся… Коли почалося повномасштабне вторгнення я його зрізав і відклав… Ми зробили перуку, частинку себе я віддаю вам. Я бажаю вам якнайшвидшого відновлення, нехай надія завжди буде присутня з вами", — сказав дівчинці музикант.

Співак особисто приїхав до лікарні Кадр instagram

Надія давно мріяла зустрітися з виконавцем

Пивоваров згадав, яким було його волосся до великої війни

Зі свого волосся зірка зробив перуку, яку подарував дівчині

Надія одразу приміряла нове волосся

Дівчина була задоволена своїм виглядом у перуці

Нагадаємо, не так давно Артем співав перед боєм Усика та на його дні народження. Також артист випускав спільний романтичний кліп з Барських і дивував фанів своїм перевтіленням.