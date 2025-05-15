"Частинку себе": Пивоваров подарував онкохворій дівчині перуку з власного волосся. Відео

Карина Тімкова - 15 травня, 15:30

33-річний співак Артем Пивоваров в Instagram зворушив роликом, в якому відвідав хвору дівчинку та підтримав її.

Артист завітав до дитячої лікарні Охматдит, щоб поспілкуватися з Надією, дівчиною, що бореться з онкологічним захворюванням. Артем не тільки побажав їй одужання, але й зробив особливий подарунок — перуку зі свого власного волосся.

"Я знаю, що ви давно хотіли зі мною познайомитися. Окрім того, я не просто так сьогодні прийшов. У мене є для вас подарунок. У мене в 2021 році було ось таке (довге) волосся… Коли почалося повномасштабне вторгнення я його зрізав і відклав… Ми зробили перуку, частинку себе я віддаю вам. Я бажаю вам якнайшвидшого відновлення, нехай надія завжди буде присутня з вами", — сказав дівчинці музикант.

Артем Пивоваров підтримав онкохвору дитину

Співак особисто приїхав до лікарні

Кадр instagram
Артем Пивоваров зустрівся з онкохворою дівчиною
Надія давно мріяла зустрітися з виконавцем
Артем Пивоваров показався із довгим волоссям

Пивоваров згадав, яким було його волосся до великої війни

Артем Пивоваров подарував дівчині перуку зі свого власного волосся

Зі свого волосся зірка зробив перуку, яку подарував дівчині

Артем Пивоваров зробив перку зі свого волосся онкохворій дитині

Надія одразу приміряла нове волосся

Артем Пивоваров зроби особливий подарунок онкохворій дівчинці

Дівчина була задоволена своїм виглядом у перуці

Нагадаємо, не так давно Артем співав перед боєм Усика та на його дні народження. Також артист випускав спільний романтичний кліп з Барських і дивував фанів своїм перевтіленням.

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