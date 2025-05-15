"Частинку себе": Пивоваров подарував онкохворій дівчині перуку з власного волосся. Відео
33-річний співак Артем Пивоваров в Instagram зворушив роликом, в якому відвідав хвору дівчинку та підтримав її.
Артист завітав до дитячої лікарні Охматдит, щоб поспілкуватися з Надією, дівчиною, що бореться з онкологічним захворюванням. Артем не тільки побажав їй одужання, але й зробив особливий подарунок — перуку зі свого власного волосся.
"Я знаю, що ви давно хотіли зі мною познайомитися. Окрім того, я не просто так сьогодні прийшов. У мене є для вас подарунок. У мене в 2021 році було ось таке (довге) волосся… Коли почалося повномасштабне вторгнення я його зрізав і відклав… Ми зробили перуку, частинку себе я віддаю вам. Я бажаю вам якнайшвидшого відновлення, нехай надія завжди буде присутня з вами", — сказав дівчинці музикант.
Нагадаємо, не так давно Артем співав перед боєм Усика та на його дні народження. Також артист випускав спільний романтичний кліп з Барських і дивував фанів своїм перевтіленням.