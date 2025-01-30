Шість українських моделей продефілювали на показі Армані в Парижі. Фото

Ювілейний показ Армані зібрав одразу 6 українок на подіумі Фото з Instagram

Шість українських моделей вийшли на подіум грандіозного ювілейного показу Armani Privé, що відбувся в межах Тижня високої моди Haute Couture у Парижі.

Як розповідає ELLE, цьогорічне шоу стало особливим для італійського модельєра Джорджіо Армані, адже він представив свою 20-ту колекцію.

Серед учасниць подіуму була Анна Савка, яка зʼявилась в ефектному образі відтінку індиго.

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Анна Савка і Джорджіо Армані Фото з Instagram

Анна Ушенко вийшла в ніжному бежевому костюмі, оздобленому блискітками та кристалами.

Дар’я Мальчук продемонструвала легку максі-сукню з чарівним квітковим принтом.

Дарина Швець пройшлась у total black луці. Сяючий жакет і топ з лелітками підкреслили елегантність її виходу.

Мар’яна Гордійцак з’явилася в ефектному брючному комплекті з флористичним орнаментом.

Катерина Зуб підкорила подіум у стильних штанях, зібраних на колінах, та подовженим блискучим кардиганом.

Завершуючи показ, на подіум вийшов сам 90-річний Джорджіо Армані, щоб подякувати гостям за підтримку та відданість його творчості. Видання ELLE підкреслило, що дизайнер завжди приділяв особливу увагу українським моделям, роблячи їх незамінною частиною своїх шоу.

Нагадаємо, нещодавно модель Крісті Пономар, яка бере участь у шоу світових брендів, звинуватила Vogue Ukraine у відсутності українок на обкладинках.