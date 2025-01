Модель Крісті Пономар звинуватила Vogue Ukraine у відсутності українок на обкладинках

Українська модель Крісті Пономар, яка бере участь у шоу світових брендів, висловила претензії до модного видання Vogue Ukraine.

У своєму Instagram Крісті записала розмовні сторіс, у яких обурилася, що на третій рік великої війни обкладинку модного журналу прикрашають не українки, а представниці інших країн.

"Я тільки що повернулася з вечірки українського Vogue і мені є що сказати. Це теж я не казала, поки працювала моделлю, бо боялася, що залишуся без обкладинки українського Vogue. І я без неї, в принципі, залишилася і припинила працювати моделлю", - зазначила дівчина.

Натомість, за словами моделі, вона отримала восьмий випуск видання з француженкою на обкладинці.

"Яка навіть не те що фотографії з цим Vogue не запостила, навіть сторіс не запостила. Бо їй глибоко насрати на Україну і на її Vogue", - заявила Крісті.

На обкладинці зимового Vogue Ukraine Edition №8 опинилася Маріам де Вінзель

"Головний редактор сказав мені, що поки що черга до українських моделей на обкладинці не дійшла, бо всі обкладинки були зайняті бразилійками, полячками, американками, італійками тощо. Так в мене обкладинки Vogue Ukraine і не сталося, і якщо вам здається, що я просто ображена дівчина, в якої не було обкладинки Vogue, то це не так", - зазначила модель.

"Просто я вважаю, що український журнал про моду, особливо під час війни, має транслювати, що українські моделі щось роблять в цьому світі. А коли сьогодні я прийшла на цю вечірку Vogue, всі мені казали: "Ой, вибач, мені треба піти далі привітатися", бо ніхто мене не знав. Чому? Бо ніхто нікого не знає", - обурилася Пономар.

Христина висловила свою "непопулярну думку"

"Ви знали, хто була першою українкою, яка відкрила Prada? Ні, не знали. І я не знала до того, як мені про це не сказали, коли я відкрила Prada. Це була Наті Чабаненко, і, до речі, вона є в цьому Vogue, але її немає на обкладинці і ніколи не було", - зазначила модель.

Пономар запевнила, що відтепер її аж ніяк не бентежить, що жодне модне видання "більше ніколи не покличе її ні на яку вечірку".

"Вважаю, якщо ви хочете, щоб Україна була сильною і незалежною державою, щоб коли модель з України в будь-якій країні казала: "I am from Ukraine", її не питали: "Це part of Russia?", треба щоб на обкладинках цього довбаного Vogue були не француженки, а українки", - наголосила Крісті.

"Головний редактор Vogue мене заблокував. Але таке життя. Живемо далі", - розповіла модель

Підписники нагадали, що у схожій ситуації у 2018-му опинилася модель Сніжана Онопка

Модель також пригадала кейс, коли її знайома росіянка з'явилася на обкладинці Vogue і успішно продовжила будувати свою кар'єру.

"Її знали по всьому світу, бо в неї була обкладинка Vogue, а в мене ні. Бо моя країна забила на це х*й", - підбила підсумки Крісті.

Заради справедливості варто зауважити, що протягом повномасштабного вторгнення на обкладинці Vogue з'являлися українські військові, спортсменки, режисер та молода модель Карина Мазяр.

Як відомо, Пономар брала участь у модних шоу Prada, Schiaperelli, Maison Margiela, Jason Wu та багато інших.

У лютому вона розказувала, чому бренди не відмовляються працювати з росіянами, любов до сала і комплекси, що вдалося побороти.