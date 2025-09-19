"Вчора ти був близьким, а сьогодні чужинцем": Яніна Соколова адресувала пронизливий допис чоловіку, що її зрадив

Телеведуча Яніна Соколова, про вже завершені стосунки з якою днями розповів музикант Валерій Харчишин, опублікувала в соцмережах великий допис на особисту і болісну тему.

Не називаючи імені, 41-річна Яніна висловилася про чоловіка, який зрадив її довіру.

"Я рідко помиляюся в людях. Зазвичай це траплялося у мене з жінками. Наша жіноча природа емоційна, непередбачувана і імпульсивна в емоціях і вчинках. Але щоб зрадив довіру чоловік, напевно, практика для мене нечаста", - поділилася вона.

"За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина. Зазвичай моє близьке і особисте, і робоче оточення - це люблячі, надійні, порядні люди. З неабияким почуттям гумору і життєвої сили. В яких я впевнена і на яких можу покластися. Які завжди поруч, навіть коли вони за 1000 км. Або а окопі десь в єбенях на Донбасі", - зазначила зірка.

Хто ж він, цей єдиний у житті Яніни чоловік, котрий зрадив її довіру?

"Останніми днями я думаю про те, що керує людьми коли вони зраджують довіру тих, кого ще вчора любили. Як карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності і честі. І що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе передусім. Чому ці люди раптом брешуть. І як вони сплять вночі, знаючи, що причинили біль", - написала Соколова

Як відзначила Яніна, нині ми живемо в складний час, де кожен перебуває у боротьбі з війною і з самим собою.

"Але дивина того, що ще вчора ти був близьким, а сьогодні чужинцем, не дає мені відповіді на просте питання: чому", - зізналася вона.

Телеведуча порадила тим, кому зараз кепсько, звернутися до психолога або на гарячу лінію психологічної допомоги 5522.

Свій допис про зраду Соколова опублікувала невдовзі після розповіді Харчишина про їхні стосунки

"Якщо сидить образа, бажання помсти і сатисфакції, подумайте над тим, з чого все починалося. І заради чого. Не зраджуйте довіри тих, кого любите. Бо якось зрадивши цю довіру, з часом людина, яку ви зрадили, перестане вірити в людей і в почуття, які даються не кожному. Любіть одне одного. Говоріть одне з одним. Чуйте одне одного. Тримайте слово. Будьте опорою. Зрештою навіщо це все", - резюмувала Соколова.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю 51-річний Валерій Харчишин порадив шукати відповіді на запитання, що відбувається в його особистому житті, в піснях гурту "Друга Ріка". Так, "фінальним акордом" їхньої історії з Яніною Соколовою стала композиція "Залишаю дім", яка вийшла на початку серпня.

Як відомо, в 2022-му році телеведуча повідомила про розлучення з чоловіком, банкіром Володимиром Литвином, від якого має двох синів. Експодружжя залишилося в добрих стосунках.