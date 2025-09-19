"Вчора ти був близьким, а сьогодні чужинцем": Яніна Соколова адресувала пронизливий допис чоловіку, що її зрадив
Телеведуча Яніна Соколова, про вже завершені стосунки з якою днями розповів музикант Валерій Харчишин, опублікувала в соцмережах великий допис на особисту і болісну тему.
Не називаючи імені, 41-річна Яніна висловилася про чоловіка, який зрадив її довіру.
"Я рідко помиляюся в людях. Зазвичай це траплялося у мене з жінками. Наша жіноча природа емоційна, непередбачувана і імпульсивна в емоціях і вчинках. Але щоб зрадив довіру чоловік, напевно, практика для мене нечаста", - поділилася вона.
"За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина. Зазвичай моє близьке і особисте, і робоче оточення - це люблячі, надійні, порядні люди. З неабияким почуттям гумору і життєвої сили. В яких я впевнена і на яких можу покластися. Які завжди поруч, навіть коли вони за 1000 км. Або а окопі десь в єбенях на Донбасі", - зазначила зірка.
"Останніми днями я думаю про те, що керує людьми коли вони зраджують довіру тих, кого ще вчора любили. Як карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності і честі. І що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе передусім. Чому ці люди раптом брешуть. І як вони сплять вночі, знаючи, що причинили біль", - написала Соколова
Як відзначила Яніна, нині ми живемо в складний час, де кожен перебуває у боротьбі з війною і з самим собою.
"Але дивина того, що ще вчора ти був близьким, а сьогодні чужинцем, не дає мені відповіді на просте питання: чому", - зізналася вона.
Телеведуча порадила тим, кому зараз кепсько, звернутися до психолога або на гарячу лінію психологічної допомоги 5522.
"Якщо сидить образа, бажання помсти і сатисфакції, подумайте над тим, з чого все починалося. І заради чого. Не зраджуйте довіри тих, кого любите. Бо якось зрадивши цю довіру, з часом людина, яку ви зрадили, перестане вірити в людей і в почуття, які даються не кожному. Любіть одне одного. Говоріть одне з одним. Чуйте одне одного. Тримайте слово. Будьте опорою. Зрештою навіщо це все", - резюмувала Соколова.
Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю 51-річний Валерій Харчишин порадив шукати відповіді на запитання, що відбувається в його особистому житті, в піснях гурту "Друга Ріка". Так, "фінальним акордом" їхньої історії з Яніною Соколовою стала композиція "Залишаю дім", яка вийшла на початку серпня.
Як відомо, в 2022-му році телеведуча повідомила про розлучення з чоловіком, банкіром Володимиром Литвином, від якого має двох синів. Експодружжя залишилося в добрих стосунках.
Харчишин і Соколова стали парою у кліпі-сповіді "Другої ріки"
Соколова розповіла про дохід, стосунки з ексчоловіком, нового обранця та чи готова вдруге вийти заміж
"Прикладна професія": Харчишин розповів, яку спеціальність опановує його тяжко хворий 17-річний син
"Вимушений "камінґ-аут"": Харчишин уперше підтвердив свої стосунки з Соколовою