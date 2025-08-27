Майже ткемалі, домашні цукерки і тартар: Клопотенко дав три оригінальні рецепти зі сливою

Зірковий шефкухар Євген Клопотенко продовжує розширювати гастрономічні горизонти своїх шанувальників. Цього разу він зосередив свою увагу на сливі та незвичних рецептах із нею.

Три такі він опублікував у своєму Instagram.

"Слива всюди. Але це не привід просто гризти її сирою", - наголосив Євген.

Так, рекомендує він скуштувати сливу рідкою.

"Півкіло слив + 100 мл води + 50 г цукру. Десять хвилин на вогні, блендер — і вже пюре. Закип’ятити, додати 3 зуб. часнику, 1/2 чилі, 1/2 пучка зелені, спеції. Ще трішки — і всипати 1/2 ч.л. цукру, 2 ст.л. олії, сіль та 1 ст.л. оцту. Дві хвилини — і майже ткемалі, яке прикрасить соковите філе стегна", - написав зірка.

Якщо любите кінзу, то Євген радить покласти в соус і її

"Майже ткемалі" це тому, що класичний ткемалі готується з кислої жовтої аличі, якої в Україні дуже мало, пояснив зірка

Також слива може бути застиглою.

"700 г слив + 50 мл води + 200 г цукру = проварити та блендер. 16 г агару розмішати у воді, пюре на маленький вогонь на 10 хвилин. Додали агар, ще 2–3 хвилини — і вилили у форму. Охолодили, нарізали кубиками. І все — домашні цукерки", - зазначив Клопотенко.

Застигне желе Клопотенко нарізав кубиками

І притрусив цукром, шоколадом та корицею

Сирою сливу теж можна і треба їсти. Але, наприклад, як тартар.

"Нарізали сливу кубиками, додали горіхи, петрушку, м'яту, лимонний сік, соєвий соус, сіль, перець. Перемішали — і маєте сиру сливу по-новому", - порадив Євген.

Ось такий незвичний тартар

"Розширюємо горизонти. Цьом", - підсумував Євген

Нагадаємо, якщо ви полюбляєте пироги зі сливами, то варто спробувати спекти пісочний за рецептом актриси Ольги Сумської. А Клопотенко нещодавно давав рецепт пирога Незалежності з вишнями та маком.