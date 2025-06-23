Крадіжки, копирсання в смітниках, "МастерШеф" і хаотичні стосунки з жінками: цікаве з біографії Євгена Клопотенка

38-річний Євген Клопотенко - ресторатор, шеф-кухар і переможець "МастерШеф". Після свого тріумфу на кулінарному шоу Клопотенко голосно заявив, що змінить культуру харчування в Україні.

До того ж, Євген відомий своїми екстравагантними інтерпретаціями народних рецептів, стилем й баченням любовних стосунків. І саме з його подачі український борщ було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини UNESCO.

Але яким був зірковий шлях Євгена Клопотенка? ТаблоID розповість найцікавіше з біографії кулінара.

Бідність і крадіжки

Біографія Євгена Клопотенка розпочалася в Києві, 23 листопада 1986 року. Мати майбутнього шефа була шкільною вчителькою, а тато - інженером. Родина Євгена жила достатньо бідно, як і більшість людей у СРСР, а ті голодні дні він пригадує й досі.

"Я пам'ятаю цю всю ідеальну бідність, яку видавали за щастя. Я пам'ятаю сніг, дуже багато було завжди снігу. Пам'ятаю ці зелені банани, коли я думав що їх треба варить. Я ніколи їх не бачив і казав: "Мамо, давай зваримо". Вони висіли там місяці... Це така класична бідність. Просто так ковбасу не можна, три місяці на свято лежить", - розказував Клопотенко.

Маленький Євген зі своєю родиною Фото з Instagram Євгена Клопотенка

У Євгена було 3 іграшки, а його "фаном" і розвагою з друзями було ритися на смітниках. Окрім того, вони постійно щось крали, наприклад підшипники.

"Просто такий був фан, вечірка така була, не для їжі щось там шукали, а що робить - прикалдес! Якісь підшипники крали. Красти це, звісно, кайф. Всі крали і ти маєш красти", - пригадував він.

Кулінар також пам'ятає, як смерділи гнилими продуктами гастрономи і гуртові ринки. Утім, вже після розвалу СРСР, життя почало налагоджуватися.

Малий Євген на відпочинку з родиною Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Якось батьки відправили малого Євгена до бабусі в Англію, але там він не позбувся старих звичок.

"Я там вкрав "Кіндер-сюрприз". Бо я один раз поклав в кишеню і вийшов, і забув. А потім я другий раз, третій. Я кожен раз крав "Кіндер-сюрприз" і їв під подушкою. Одного разу поклав і забув. Прокидаюся зранку - в мене все в шоколаді", - розказував кулінар.

Перші кроки в кулінарії

Після закінчення школи Євген Клопотенко вступив до Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП), обравши факультет міжнародних відносин. Це дало йому можливість пройти стажування в одному з ресторанів McDonald's у Німеччині, а згодом здобути досвід кухаря в мексиканському закладі у США.

Клопотенко в США Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Першим закладом, котрий вплинув на світогляд кухаря, став італійський ресторан у Києві, де Клопотенко працював офіціантом. Там Євген за 2 місяці отримав чималий досвід і визначився із тим, чим хоче займатися далі.

"І там я просто зрозумів цю крафтовість, там її побачив перший раз. Працював там два місяці, мене вигнали, бо я ніх*ра не робив, просто стояв на кухні, дивився. Там стіл прийшов, а я кажу: "Ну візьміть його, обслугуйте, мені пофіг“. Там іще був офіціант, який уже давно працював, такий прожжоний, він знав усі деталі. Він мені цілими днями про кухню, про Францію, про різні речі розповідав, я тоді зрозумів, що не хочу бути офіціантом, хочу бути кухарем", - ділився Клопотенко.

Євген розпочинав як офіціант Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Загалом Євген перепробував чимало професій у сфері харчування - від офіціанта до керівника.

"Я вирішив пройти всі управлінські посади, а кухня… завжди дивився туди одним оком, що там відбувається, і готував вдома. Так отримував досвід. І тому в мене цього скіла робити масово дуже багато немає, але завдяки тому, що я був менеджером, керуючим, у мене є скіли менеджменту", - зізнавався ресторатор.

Клопотенко перепробував багато професій Фото з Instagram Євгена Клопотенка

Пізніше Клопотенко започаткував кулінарне шоу "CookWars", у якому змагалися кухарі-аматори. Цей проєкт став важливою віхою в його професійному становленні - саме завдяки йому Євген познайомився з Денисом Слівновим. У 2011 році вони разом створили компанію, що спеціалізується на виробництві варення.

"МастерШеф"

Бізнес із варенням привернув увагу кастинг-директорів шоу "МастерШеф". Саме тоді вони помітили Євгена Клопотенка і запросили взяти участь у п’ятому сезоні проєкту.

До цього Євген уже мав досвід участі у першому сезоні. Тоді його на кастинг запросив друг. Клопотенко приготував реструктуризований вінегрет і навіть підібрав пластикову тарілку - єдину дозволену за умовами відбору.

"Це літо було. На вулиці +30. Я такий питаю: "А ви це їсти будете?". Вони мовчать. Я кажу: "А-а-а, ви навіть не пробуєте страви". Бо вони шо, больні? Там люди приїжджають з усієї України з готовими гарячими продуктами, стравами. Я приготував холодну, розказав історію, кажуть: "Ні, ти не проходиш", - пригадував кухар.

Тоді Євген був обурений тим, як відбувається кастинг на "МастерШеф" Фото з сайту Znaki

Через цей досвід Євген не збирався йти на п’ятий сезон. Але кастинг-директори наполягли.

Євген приїхав на відбір із банкою власного варення з апельсину та лаванди, сиром дорблю з АТБ, дрібкою тим’яну й дешевою тарілкою за 20 гривень. Страву подав просто: сир, ложка варення, гілочка зелені.

"Я кажу: "Ну, варення я варю?", "Ну, вариш". "Ну, я ж зварив його?", "Ну, зварив". Ну, в чому питання? Вони подивилися, кажуть: "Ти хворий?", "Ну, може, хворий", - жартував ресторатор.

Врешті Євген зміг здивувати суддів і згодом перемогти на шоу Фото СТБ

Однак, коли зателефонували з інструкціями приїхати наступного ранку, Євген відмовився. Дзвінки продовжувалися аж до пів на другу ночі. Клопотенко погодився тільки за умови, що не буде черги.

На відбір він приготував запечений сир брі з конфітюром із полуниці та м’яти - страва справила враження, і Клопотенко знову пройшов далі, а згодом став переможцем "МастерШеф".

Топ-50 кухарів світу

Після перемоги на "МастерШефі" життя Євгена кардинально змінилося. Хоча сам він зізнавався, що спершу не планував ні великої кулінарної кар’єри, ні впливу на гастрономічну культуру. Але після навчання в престижній французькій кулінарній школі "Le Cordon Bleu" почав переосмислювати багато речей - як практичних, так і філософських.

Далі були майстер-класи, гастрономічний тур містами України, численні зустрічі з людьми. Клопотенко глибоко усвідомив, що в країні є серйозні проблеми з харчуванням і розумінням кулінарної культури. Наприклад, можна запропонувати українцям не варити гречку, і це вже викличе фурор.

Завдяки "МастерШеф" карʼєра Клопотенка пішла вгору Фото з сайту Sensatsiya

Екстравагантні рецепти Євгена Клопотенко, зокрема легендарний борщ, що отримав визнання ЮНЕСКО у 2022 році, об’єднують традиції з сучасністю.

Клопотенко активно впливає на харчову культуру України. У 2019 році разом із командою Cult Food він започаткував реформу шкільного харчування, створивши нове меню з понад 100 страв. Ініціатива реалізується за підтримки Офісу першої леді України.

Євген став зірковим шефом та мільйонером Фото Instagram

Євген також є співвласником інноваційного ресторану у Києві та бістро у Львові, де переосмислює українську кухню. У 2022-му Клопотенко отримав нагороду World Influencers and Bloggers Awards як фудблогер року.

Кулінар увійшов до рейтингу 50 Next серед новаторів у гастрономії та до списку найстильніших чоловіків за версією ELLE MAN AWARDS.

До того ж Клопотенко зізнавався, що став мільйонером.

Особисте життя

Особисте життя Євгена Клопотенка, а точніше його бачення стосунків, - не менш екстравагантне, ніж його стиль і рецепти. Ресторатор рідко ділиться подробицями амурних справ, але відомо, що у 2017 році він зустрічався з учасницею сьомого сезону "МастерШеф", кондитеркою Катериною Пєсковою. Пара намагалася будувати стосунки 3-4 рази ще під час проєкту "МастерШеф", утім нічого не склалося.

"Ми з Катериною просто бачимо однаково світ, любимо життя, відчуваємо смаки. Мабуть, найбільша проблема в тому, що ти ніби з другом, але хочеш чогось більшого. Я намагався розібратися з цим, працював із психологом. В мене немає чіткої відповіді", - ділився Клопотенко.

З Катериною у Євгена не склалося Фото з Instagram

Євген зізнавався, що й досі шукає комфортну форму стосунків для себе, але знає точно, що одружуватися не хоче.

"Я шукаю себе. Вільні стосунки - це гарна форма. Я шукаю форму, яка буде пасувати мені. Форма стосунків неважлива, важливо те, з ким ти це робиш і як відчуваєш цей вайб", - ділився ресторатор.

До того ж Клопотенко запевняє, що бачив "не дуже багато успішних кейсів" одружених пар. Тож зірковий шеф не хоче брати шлюб, а наразі стосунки з жінками характеризує як "хаотична етична екологічна здорова форма".

"Хаотичні стосунки - це означає, що в мене немає постійної партнерки надовго на даному етапі життя. А в мене партнерки можуть мінятися. Я постійно надаю цьому велике значення. Ходжу до лікарів, здаю всі аналізи, не займаюся незахищеним сексом", - пояснював Євген.

Євген Клопотенко не хоче одружуватися Фото з Instagram

Також Клопотенко поціновувач екстравагантних місць для сексу. На його рахунку інтим на балконі другого поверху на людній вулиці, в 3 метровій криниці і за 5 хвилин до комендантської години.

Крім нетрадиційного погляду на життя й амурні справи, Євген має й дивну мрію - посадити дівчину в клітку і годувати її. На щастя, така бажанка кухаря є незаконною.

"Я кажу тобі - я би взяв якусь дівчину, вкрав її і посадив у клітку. Годував її, дивився б, як вона себе поводить - це мрія. Просто це соціально недопустимо, я не буду цього робити. Але я щиро цього хочу", - фантазував Клопотенко.

Кухар має й дивні мрії Фото Instagram

Нагадаємо, недавно Клопотенко дивував поєднанням кабачкових оладків з екзотичним фруктом і тим, що смажить чай.