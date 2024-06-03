"Не розумію, як жити на 1-2 тисячі доларів": Власова розказала, чим заробляє та скільки їй потрібно на місяць

Колись пісня Власової "Ветер надежды" була справжным хітом

46-річна співачка Євгенія Власова, яка колись була топ-зіркою і хітмейкеркою, а зараз заробляє викладанням вокалу, зізналася, скільки грошей їй потрібно на життя.

У розмові зі Славою Дьоміним артистка запевнила, що кількох тисяч доларів на місяць їй замало, і вона заробляє більше.

"Я не розумію, як жити на тисячу-дві доларів. У мене дитина за кордоном. Я справляюся з усіма питаннями сама. Набагато більше. Я вмію заробляти і знаю, як робити це так, щоб не витрачати свою жіночність", - відповіла Власова.

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Власова проміняла велику сцену на викладання різних видів вокалу і тепер заробляє понад 3 тисячі доларів на місяць

На уточнююче запитання злегка здивованого Дьоміна, чи справді їй замало 100 тисяч гривень або 3 тисячі доларів на місяць, Женя сказала:

"Я дуже боюся, що за це точно захейтять. Але так, я не розумію, як на це можна жити".

"Доводиться працювати дуже багато, як ніколи. Я колись заробляла набагато більше за один концерт, але я була дуже нещасна. А зараз я заробляю менше, але я більш щаслива людина, тому що я роблю те, що я хочу", - додала вона.

"Я вмію сама заробляти", - каже Женя

Як відомо, уже багато років Власова викладає різні види вокалу і займається звукотерапією та вокалотерапією. Також вона отримує непогані, за її словами, роялті.

Нагадаємо, Власова має 19-річну доньку Ніну від ексчоловіка, продюсера Дмитра Костюка.