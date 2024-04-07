Вперше за всю історію конкурсу: Євробачення 2024 може виграти небінарний учасник

Букмекери "Євробачення 2024" прогнозують, що переможцем стане представник Швейцарії співак Nemo. Тож цілком можливо, що вперше за всю історію пісенного конкурсу може перемогти людина, яка ідентифікує себе як небінарну особистість (ті, хто не хочуть визначати ані свою стать, ані гендерну роль, - ред.).

Про це пише Daily Mail.

Пісня Nemo "The Code", за словами 24-річного співака, розповідає про те, як вони усвідомлюють свою небінарну ідентичність й сподіваються, що зможуть виступити на конкурсі від всієї ЛГБТ+ спільноти.

До слова, Nemo представляється визначенням "вони".

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Швейцарський співак Nemo Фото Instagram Nemo

"Вважається, що якщо Nemo витримають всі ці високі ноти та продемонструють всі ці різні стилі, вони отримають дуже високу оцінку серед журі, але важко знати, що вирішать глядачі, оскільки реального прецеденту немає. Це дуже унікальна пісня, яка виходить за рамки", - сказав один із експертів "Євробачення".

Нагадаємо, Україна стрімко посувається вниз у рейтингу букмекерів, які роблять прогнози на переможця "Євробачення 2024".

Як відомо, цьогорічний пісенний конкурс відбудеться у Мальме. Перший і другий півфінали відбудуться 7 та 9 травня (Україна виступатиме у першому півфіналі Євробачення), а грандфінал — 11 травня.

До речі, Україна виступатиме на "Євробаченні" під номером п'ять.