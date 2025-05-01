Як Притула та Мірошниченко з сином Ziferblat до Базеля на Євробачення-2025 проводжали. Фото

1 травня представники України на Євробаченні-2025, гурт Ziferblat разом з делегацією вирушили до Базеля у Швейцарію. Першу репетицію на головній сцені конкурсу вони проведуть вже 3 травня.

Перед від'їздом відбулася пресконференція за участю членів делегації та партнерів ініціативи. Модератором зустрічі виступив Тімур Мірошниченко.

Під час заходу вокаліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський розповів про підготовку до виступу, а також про благодійний збір, який команда планує підтримувати під час участі у конкурсі. Кошти спрямують на розмінування територій України.

Ziferblat поспілкувалися з журналістами перед від'їздом Фото пресгрупа

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"Ми маємо достойно виступити для того, щоб у нас були дві можливості потрапити на телеекрани світу з прапором України й нагадати, в якій ситуації знаходиться Україна. Ми зробимо все можливе, щоб зайняти хороші місця, але головне для нас зібрати донати на наш збір. Я б сказав, що це навіть першочергова місія", — сказав Лещинський.

Мірошниченку на заході допомагав його син Марко

Голова делегації Оксана Скибінська зазначила, що участь України на Євробаченні-2025 є майданчиком для взаємодії з міжнародною аудиторією. Вона закликала українців за кордоном підтримувати гурт під час голосування.

Вже скоро артисти почнуть підготовку до виступу на Євробаченні-2025 на головній сцені

Також на пресконференції виступив громадський діяч і колишній ведучий Нацвідбору Сергій Притула:

"Хочу подякувати гурту Ziferblat за те, що вони підхопили цю ініціативу, зараз у нас дуже важливий збір. На жаль, Україна очолює перелік серед держав, які мають забруднені території мінно-вибуховими речовинами".

Музиканти попрощалися з фанатами

Минулого місяця колектив представив оновлену версію своєї конкурсної пісні "Bird of Pray". Також уже відомо, під яким номером виступлять артисти з Ziferblat. До речі, Україна досі тримається в десятці фаворитів у букмекерів.

Нагадаємо, не так давно ТаблоID оповідав цікаві факти про гурт Ziferblat.