Учасники гурту Ziferblat вразили образами, у яких вийдуть на сцену Євробачення

Учасники гурту Ziferblat, які цьогоріч представлятимуть Україну на Євробаченні-2025, показали образи, у яких вийдуть на сцену пісенного конкурсу.

Відео запостили на офіційній сторінці Євробачення в Instagram.

Данило Лещинський, Валентин Лещинський та Федір Ходаков вийдуть на сцену у яскравих костюмах з розкльошеними штанами, оригінальними комірами сорочок, нестандартними вирізами та блискучими акцентами на них.

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Найяскравіший колір сценічного аутфіту - фуксія у соліста гурту Данила. Також на його костюмі найбільше яскравих елементів: блискуча вишивка, масивний пояс та фірмове серце українського дизайнера FROLOV, який працював над образами для Євробачення.

Хлопці у Базелі показали перевтілення у сценічні образи

Як вам образи українських музикантів для сцени Євробачення?

До речі, український гурт вже прибув до Швейцарії, де активно готується до виступу.

Нагадаємо, півфінали Євробачення-2025 пройдуть у Базелі 13 і 15 травня, а фінал — 17 травня.

На сцену український гурт вийде під номером 5.

Як відомо, виступ Ziferblat на пісенному конкурсі коштуватиме 120-130 тисяч доларів. Також музиканти представили оновлену версію пісні, з якою їдуть на Євробачення.