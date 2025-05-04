Учасники гурту Ziferblat вразили образами, у яких вийдуть на сцену Євробачення
Учасники гурту Ziferblat, які цьогоріч представлятимуть Україну на Євробаченні-2025, показали образи, у яких вийдуть на сцену пісенного конкурсу.
Відео запостили на офіційній сторінці Євробачення в Instagram.
Данило Лещинський, Валентин Лещинський та Федір Ходаков вийдуть на сцену у яскравих костюмах з розкльошеними штанами, оригінальними комірами сорочок, нестандартними вирізами та блискучими акцентами на них.
Найяскравіший колір сценічного аутфіту - фуксія у соліста гурту Данила. Також на його костюмі найбільше яскравих елементів: блискуча вишивка, масивний пояс та фірмове серце українського дизайнера FROLOV, який працював над образами для Євробачення.
До речі, український гурт вже прибув до Швейцарії, де активно готується до виступу.
Нагадаємо, півфінали Євробачення-2025 пройдуть у Базелі 13 і 15 травня, а фінал — 17 травня.
На сцену український гурт вийде під номером 5.
Як відомо, виступ Ziferblat на пісенному конкурсі коштуватиме 120-130 тисяч доларів. Також музиканти представили оновлену версію пісні, з якою їдуть на Євробачення.