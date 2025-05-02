"Інших кандидатур і не розглядали": гурт Ziferblat розповів, хто створив їхні костюми для Євробачення-2025

Представники України на Євробаченні-2025, гурт Ziferblat став героєм нового випуску YouTube-програми Раміни Есхакзай. У розмові музиканти поділились ексклюзивними деталями підготовки до конкурсу, зокрема вони розповіли про команду, яка працює над їхніми сценічними образами.

За словами учасників гурту, костюми для виступу в Базелі створює відомий український дизайнер Іван Фролов. Його роботи відомі широкому загалу завдяки співпраці з Måneskin, Бейонсе та Джамалою.

"Костюми нам буде робити Ваня Фролов, який, думаю, що багатьом відомий за своїми роботами. Ваня — талановитий дизайнер. Ми інших кандидатур і не розглядали. Насправді ми одразу вирішили, що підемо до нього. І поки що те, що ми робимо, дуже подобається. Люди побачать 13 травня в першому півфіналі його роботу — і людям сподобається", — сказав гітарист Валентин Лещинський.

Вже завтра, 3 травня, Ziferblat проведе першу репетицію на головній сцені

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Постановницею номера для Євробачення стала режисерка Марія Коростельова, яка працювала з гуртом KAZKA, Аліною Паш, The Erised, Fo Sho, а також на телешоу "Голос країни", "Танці з зірками", музичній премії YUNA та інших масштабних проєктах.

Учасники гурту наголосили, що свідомо обрали професіоналів, у яких щиро вірять: "Я більше роблю ставку на людей, які, можливо, медійно не так відомі, але можуть потім завдяки цьому стати більшими".

Вокаліст гурту Данило Лещинський Фото пресгрупа

Нагадаємо, вчора учасники гурту вирушили до Базеля. Перед від'їздом вони попрощалися з фанатами і розповіли про свою місію. Також Ziferblat представив новий варіант своєї конкурсної пісні. Раніше стало відомо, під яким номером виступить Україна на Євробаченні-2025.

А ще ТаблоID зібрав цікаві факти про представників країни на цьогорічному конкурсі.

Як відомо, півфінали Євробачення-2025 пройдуть 13 і 15 травня, а фінал — 17 травня.

До речі, одяг бренду Frolov носили й інші світові знаменитості. Серед них Дженніфер Лопес, Софія Вергара і Гвен Стефані.