"Інших кандидатур і не розглядали": гурт Ziferblat розповів, хто створив їхні костюми для Євробачення-2025
Представники України на Євробаченні-2025, гурт Ziferblat став героєм нового випуску YouTube-програми Раміни Есхакзай. У розмові музиканти поділились ексклюзивними деталями підготовки до конкурсу, зокрема вони розповіли про команду, яка працює над їхніми сценічними образами.
За словами учасників гурту, костюми для виступу в Базелі створює відомий український дизайнер Іван Фролов. Його роботи відомі широкому загалу завдяки співпраці з Måneskin, Бейонсе та Джамалою.
"Костюми нам буде робити Ваня Фролов, який, думаю, що багатьом відомий за своїми роботами. Ваня — талановитий дизайнер. Ми інших кандидатур і не розглядали. Насправді ми одразу вирішили, що підемо до нього. І поки що те, що ми робимо, дуже подобається. Люди побачать 13 травня в першому півфіналі його роботу — і людям сподобається", — сказав гітарист Валентин Лещинський.
Постановницею номера для Євробачення стала режисерка Марія Коростельова, яка працювала з гуртом KAZKA, Аліною Паш, The Erised, Fo Sho, а також на телешоу "Голос країни", "Танці з зірками", музичній премії YUNA та інших масштабних проєктах.
Учасники гурту наголосили, що свідомо обрали професіоналів, у яких щиро вірять: "Я більше роблю ставку на людей, які, можливо, медійно не так відомі, але можуть потім завдяки цьому стати більшими".
Нагадаємо, вчора учасники гурту вирушили до Базеля. Перед від'їздом вони попрощалися з фанатами і розповіли про свою місію. Також Ziferblat представив новий варіант своєї конкурсної пісні. Раніше стало відомо, під яким номером виступить Україна на Євробаченні-2025.
А ще ТаблоID зібрав цікаві факти про представників країни на цьогорічному конкурсі.
Як відомо, півфінали Євробачення-2025 пройдуть 13 і 15 травня, а фінал — 17 травня.
До речі, одяг бренду Frolov носили й інші світові знаменитості. Серед них Дженніфер Лопес, Софія Вергара і Гвен Стефані.