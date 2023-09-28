"Залишається головною любов'ю мого життя": Саакашвілі присвятив проникливий допис своїй першій дружині

Колишній президент Грузії Михеіл Саакашвілі, якого днями навідала у лікарні, де він перебуває під вартою, його перша дружина Сандра Рулофс, присвятив їй зворушливий пост у Facebook.

55-річний політик зізнався, що Сандра - головна любов його життя і він жалкує про всі моменти, коли завдавав їй болю.

"Сандра - найдобріша і найрозумніша людина, з якою я маю велике задоволення бути знайомим. Тим, чого я досяг, я багато в чому завдячую їй", - написав ексголова Одеської ОДА.

Михеіл Саакашвілі та Сандра Рулофс у 2008-му році Фото AFP з сайту Getty Images

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Як зазначив Саакашвілі, їм із Рулофс вдалося виховати двох грузинських синів-патріотів, і в майбутньому він зробить усе можливе, щоби підтримати Едуарда, Ніколоза та їхню матір.

"Сандра залишається головною любов'ю мого життя, тому що це була дуже велика історія любові та важлива частина моєї особистості", - наголосив Саакашвілі.

Як відомо, депутатка Єлизавета Ясько, яка виховує доньку від Саакашвілі, в 2021-му році говорила, що той уже був вільним чоловіком, коли в них зав'язалися стосунки. Натомість для Рулофс оголошення про їхній роман стало несподіванкою.

У 2020-му в політика народилася дитина від грузинської співачки Софо Ніжарадзе.











