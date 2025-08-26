"Моя найбільша радість на землі": Зібров про любов до дружини і як змінилися їхні стосунки під час війни

Співак Павло Зібров зізнався, що після понад 30 спільних років він продовжує відкривати нові грані в своїй дружині Марині.

У день її народження, 25-го серпня народний артист розповів "ЖВЛ" про любов та гармонію в своїй сім'ї.

68-річний Зібров вважає, що всіма своїми досягненнями завдячує дружині.

У Insta-сторіс Зібров показав подарунок, який отримала від нього дружина до свого 66-річчя

"Без неї, безумовно, я ніяких нагород не отримав би. Я не досяг би того успіху, тієї популярності, того визнання, якби поряд не була та людина, яка зі мною 24 години на добу", - наголосив він.

Співак назвав річ, яка, на його думку, є запорукою міцних і тривалих стосунків.

"Саме головне - чути одне одного. Як моя мама казала: "Будь трошки меншим, і сварка пройде." Краще йти на примирення першим. Тоді будеш ситим, здоровим, щасливим. Ми з Маринкою вже 33 роки, тому ми знаємо одне одного дуже гарно і відчуваємо. Вона може нічого не сказати - а я відчуваю", - поділився він

Рідні Марини подбали про декор на її свято

Артист радить ніколи не забувати про сімейні свята, мовляв, покарання за таке - "в кутку стояти на горосі колінами". Щоправда, і він, і Марина іноді таки забували про те, що день її народження - ще й день їхнього весілля.

Традиційно Зіброви святкують у ресторані, а наступного дня приймають гостей удома.

"Можу кролика зробити, можу відбивні зробити, можу плов зробити такий, зібровський. Найкращий. Сам себе не похвалиш - ніхто не похвалить! Ну і подавати, прибирати - я відповідальний за це", - запевнив Павло Миколайович.

Найголовніше, переконаний Павло Миколайович, це чути одне одного

Він розповів, як вплинуло на їхні з Мариною стосунки таке випробування як повномасштабна війна в країні.

"За ці роки, коли йде війна, три з половиною, ми зблизилися ще більше. Ми стали уважніші одне до одного. Можливо, сентиментальніші. Частіше п'ємо чай на кухні і проводимо ці вечори за розмовами, дізнаємося багато чого один про одного: родовід, про дитинство зараз згадуємо, про наших батьків...", - зазначив Зібров.

У вивченні родоводу співакові вже вдалося просунутися на чотири покоління. Продовжує він пізнавати і свою кохану половину.

"Уже 33 роки я її відкриваю, вивчаю, якісь грані. Я її по-особливому люблю зараз. Тепліше, миліше. Я розумію, що я їй ще не наговорив багато компліментів, я її ще не долюбив, її потрібно встигнути долюбити. Любити, не відкладати на завтра", - сказав Павло Миколайович.

На камеру він урочисто звернувся і до самої Марини, озвучивши свої побажання.

"Вічного кохання, вічної весни, вічної віри в те, що я тебе люблю і ти - моя найбільша-найбільша радість на землі. Ти і наша Діанка", - заявив він.

Нагадаємо, в червні свій день народження святкував сам Зібров, і дружина з дочкою теж адресували йому багато теплих слів. Діану артист називає своїм "найціннішим скарбом". Нещодавно він похвалився, якими статками у свої 28 років уже володіє "крута наречена".



