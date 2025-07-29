"Буде крута наречена": Зібров похвалився, якими статками наділив 28-річну доньку
Співак Павло Зібров, який торік розповів, чим "для старту" допоміг своєму сину від першого шлюбу Сергію, не обділить і доньку від другого шлюбу, свою улюбленицю Діану.
Чим саме вже володіє 28-річна зіркова дочка і що отримає в спадок, він народний артист України розповів "Люкс ФМ".
"Залишиться (майно) моїй Діані Павлівні. Вона буде крута наречена. В неї машини, дачі, квартири, земельні ділянки, все", - запевнив він.
Та, найголовніше, Зібров не сумнівається в тому, що донька "не пропаде в цьому житті", адже здобула гарну освіту та є талановитим менеджером. Артист навіть боїться, що Діану, яка працює з ним, в нього хтось переманить.
"У неї стільки пропозицій! Чесно кажучи, я тішуся, але боюся втратити її для себе, бо її зараз "розривають"... не будемо називати, але це зірки українського шоубізнесу, які хочуть з нею працювати", - похвалився він.
Певними статками Павло Миколайович Діану вже наділив.
"Юридично у неї є квартира та ділянка, нерухомість під офіс. Буде в неї свій офіс", - зазначив він.
Нагадаємо, як раніше розповідав Зібров, він із дитинства привчав доньку до економії. Як відомо, в Діани є наречений. Щоправда, батько дівчини бачить у ньому один недолік.
Зібров у новому кліпі під наглядом доньки цілував жінок на вулицях Києва. Відео
"На бензин вистачає": Зібров повідомив, що йому підняли пенсію, та похвалився самогонним апаратом за тисячу доларів
"Для мене немає поганих людей": Зібров про любов та цікавість до життя і чого він навчається у молоді
"Це і є щастя": Зібров показав затишний вихідний із дочкою. Фото
Жарт про смажених колишніх і теплі полароїдні кадри: Білик завітала на шашлики до Зіброва