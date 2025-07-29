"Буде крута наречена": Зібров похвалився, якими статками наділив 28-річну доньку

Співак Павло Зібров, який торік розповів, чим "для старту" допоміг своєму сину від першого шлюбу Сергію, не обділить і доньку від другого шлюбу, свою улюбленицю Діану.

Чим саме вже володіє 28-річна зіркова дочка і що отримає в спадок, він народний артист України розповів "Люкс ФМ".

"Залишиться (майно) моїй Діані Павлівні. Вона буде крута наречена. В неї машини, дачі, квартири, земельні ділянки, все", - запевнив він.

Та, найголовніше, Зібров не сумнівається в тому, що донька "не пропаде в цьому житті", адже здобула гарну освіту та є талановитим менеджером. Артист навіть боїться, що Діану, яка працює з ним, в нього хтось переманить.

Діана - донька Павла та Марини Зібрових

"У неї стільки пропозицій! Чесно кажучи, я тішуся, але боюся втратити її для себе, бо її зараз "розривають"... не будемо називати, але це зірки українського шоубізнесу, які хочуть з нею працювати", - похвалився він.

Певними статками Павло Миколайович Діану вже наділив.

"Юридично у неї є квартира та ділянка, нерухомість під офіс. Буде в неї свій офіс", - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше розповідав Зібров, він із дитинства привчав доньку до економії. Як відомо, в Діани є наречений. Щоправда, батько дівчини бачить у ньому один недолік.