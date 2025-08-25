"Режисер мого життя": Зібров у день народження коханої дружини адресував їй щемке зізнання
Співак Павло Зібров, який уже 31 рік живе у щасливому шлюбі зі своєю дружиною та музою Мариною, привітав її з днем народження, опублікувавши зворушливий допис у Instagram.
Артист поділився кількома фото з іменинницею, яка святкує 66-річчя, а також із їхньою спільною дочкою Діаною, яку вважає найбільшим скарбом і дарунком.
"Маринка, моя рідна, моя єдина, найкраща у світі! Вітаю тебе з днем народження, моя кохана дружино, моя половинка, без якої я не уявляю свого життя. Ти для мене – все: мій день і моя ніч, моє свято, моя перемога, моє натхнення та мої мрії. Ти режисер мого життя, та, хто пише найкращий сценарій уже 31 рік", - зізнався Павло Миколайович.
"Я щиро вдячний тобі за твою мудрість, ніжність, любов, талант, дальновидність і те тепло, яким ти наповнюєш наш дім. Усі ці роки я прислухався до твоїх порад і бачив, як усе складається якнайкраще, саме так, як ти відчувала", - написав він.
"Я безмежно вдячний тобі за найкращий подарунок, найбільший скарб – нашу донечку Діану, яка з кожним роком розквітає і за це я схиляю голову перед тобою.Бажаю тобі, моя Маринко, міцного здоров'я, безмежного щастя, тепла в душі, миру в серці та в країні. Нехай кожен день в нашому домі панують радість, гармонія та любов! З тобою життя – це музика, а ти – її найкраща мелодія. Люблю безмежно!", - заявив Зібров.
Нагадаємо, ТаблоID писав про історію кохання Павла і Марини Зібрових, яка розпочалася з того, що жінка намагалася звести співака зі своєю подругою. До речі, одна з найміцніших пар українського шоубізу завітає 10-го вересня на святкування 20-річчя ТаблоID - приходьте і ви.
