"Як тато скаже, так по-маминому і буде": історія кохання та головні секрети 30-річного шлюбу Зібрових

25 серпня дружина співака Павла Зіброва Марина відзначила свій ювілей – 65 років. Цього ж дня у 1994 році вони офіційно одружилися.

ТаблоID розповість теплу історію кохання найміцнішого шоубізнесового подружжя. За що Зібров вдячний першій дружині? Як Марина підштовхнула його до одруження? Та як подружжя оминуло кризи упродовж 30 років? Все найцікавіше – традиційно читайте далі.

Зрада першої дружини

Співак Павло Зібров користувався чималою популярністю серед жінок. Красивий, статний і голосистий – хто б не хотів провести вечір у компанії музиканта. Сьогодні ж його серце віддано одній – дружині Марині. Але колись воно належало іншій.

Марина Зіброва стала головною жінкою у житті Павла, але для цього треба було одне розлучення Фото: Instagram

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Зібров мав два шлюби. Уперше він одружився, коли йому було трохи за 20-ть. Під час навчання у Київській консерваторії він познайомився із молодшою на курс дівчиною Тетяною, яка одразу йому сподобалася. Павло не забарився із пропозицією та весіллям.

Однак за два роки шлюб дав тріщину. Коли артист проходив строкову службу в армії, Тетяна закохалася у свого студента. Тоді вона була викладачкою у студії при капелі бандуристів, про що Зібров розповідав у програмі "Зірковий шлях".

Поки Павло служив, його дружина скочила в гречку Фото: Instagram

Повернувшись зі служби чоловік відчув певну прохолоду між ними, хотів поговорити і примиритися, та Тетяна зізналася: розлюбила.

"Я казав: "Я змінюся, стану кращим, яким ти хочеш". У нас вже народився хлопчик, син (у Павла та Тетяни є спільний син Сергій, - ред.) ", - говорив співак.

Однак тоді Павло ще не підозрював, що почуття не повернеш. Лише коли побачив дружину з іншим зрозумів, чому вона його розлюбила. Того ж вечора Зібров зібрав валізи та переїхав на іншу кімнату. Розлучення теж не забарилося.

Біографія Павла Зіброва поповнилася на одне розлучення Фото: Instagram

Наступні місяці були дуже тяжкими для артиста. Він переживав особисту кризу та навіть "підсів на стакан". Але зараз він навіть вже й обличчя не може пригадати колишньої дружини, яка переїхала до Канади, та дякує їй.

"Дякую тобі Танечка Самофалова, що ти знайшла своє щастя і живеш з ним 40 років. Я знайшов свою Маринку і з нею в мене зовсім інша історія", - заявив він Дмитру Гордону.

Доленосна зустріч з Мариною

Що ж, не було б щастя, якби нещастя не допомогло – це точно про цей випадок. Бо за декілька років Павло Зібров зустрів свою другу дружину, з якою ось уже 30 років разом.

"Женщина любимая" Павла Зіброва не лише у пісні Фото: Instagram

Вони зустрілися на концерті, який організували для спілки підприємців-промисловців, де Марина працювала радником зовнішніх економічних питань. Ефектна фігуриста білявка з розкішними парфумами одразу привернула увагу артиста. Тоді серденько співало гучніше за самого Зіброва.

На фуршеті після концерту майбутнє подружжя зустрілося і Павло на календарику написав Марині свій номер телефону. Жінка із відповіддю не забарилася, і запросила його в гості … з подругою. Так-так, жінка хотіла звести Зіброва!

Та обурило його геть не це. Дівчата запросили його із гітарою, мовляв, такий собі безкоштовний концерт, а Павло прихопив із собою ще й курку. Ну, не з порожніми ж руками в гості йти. Допоки Марина готувала дарунки, її подруга втекала і доля розпорядилася, що вони із Зібровим залишилися самі. Це було їхнє перше побачення до 5 ранку.

Павло Зібров і Марина навіть не сваряться, але про це трохи згодом Фото: Instagram

Відтоді співак зрозумів, що геть пропав від чарів Марини. Натомість вона на два тижні разом зі своїм сином Олександром від попереднього шлюбу поїхала у відпустку. Цей час Зібров не знаходив собі місця від очікування. Звісно, і мобільних телефонів тоді не було, аби поговорити. Тому після її повернення обійняв настільки міцно, що й до сьогодні не відпускає.

Щастя, довжиною у 30 років

Стосунки теперішнього подружжя тривали рік. Як говорив Зібров, він був у приймах у Марини, бо здебільшого жив на її квартирі. Він відверто насолоджувався тим, як жінка доглядала за ним: сорочки прасувала, сніданки готувала.

"Через рік мені Маринка каже: Паша, ти вже визначайся, досить ходити туди-сюди", - пригадував чоловік.

Марина взяла все у свої руки Фото: Instagram

Та зупиняв Зіброва страх. Він уже мав перший невдалий шлюб і боявся, аби історія не повторилася. Але кохання до Марини взяло гору. Того ж дня після розмови Павло стояв перед завідувачкою місцевого РАЦСу та просив "по блату" розписати їх. За три дні, у день народження Марини, вони офіційно стали подружжям.

"В мене життя помінялось кардинально. Вона народила мені донечку (Діану, - ред.) – найбільша моя радість у житті. В мене все склалося, як у хорошій пісні", - відверто зізнавався співак.

Дружина Павла Зіброва стала його опорою, а донька - підтримкою. Усі разом працюють разом із зірковим татком Фото: Instagram

Ба більше – в цій "хорошій пісні" за три десятки років не було криз. А от сварки – так. Перекинутися палким слівцем Марина та Павло можуть через його творчість: пісні та кліпи. Але все це вирішується за столом шляхом перемовин. Зібров вважає, що таким стосункам посприяв вік. Адже на момент другого одруження йому вже було 37 років, а дружині – 35. І у обох були невдалі шлюби. Тому повторювати помилки ніхто не хотів.

Ба більше – крізь роки подружжя Зібрових вміє підтримувати початкову іскру пристрасті. У 2018 році співак відверто зізнався про інтимне життя – вони не оминають секс-шопу, аби знайти різноманіття. А все, як у перший раз, було на 25 річницю шлюбу. Тоді Павло повів Марину до вівтаря удруге.

"25 років тому у нас не було весілля. У нас був день народження Марини, ювілей, і ніхто нічого не знав. Ми прийшли в гості, де після другого тосту, коли привітали Маринку, сказали, що ми побралися. І не було в нас білої сукні з фатою", - ділився Зібров.

Через 25 років вони знову сказали одне одному "так" Фото: Instagram

Своїм секретом міцного шлюбу вони називають любов, довіру та підтримку. А ще гумор, бо без цього в житті геть неможливо. І головне - "незмінний капітан душі", як Павло називає свою дружину.

"Як тато скаже, так по-маминому і буде", - ось головний девіз їхньої родини.

Нагадаємо, раніше Марина розповіла про один недолік чоловіка, через який "його хочеться вбити". Та який "Везувій чи фонтан вирує" у їхній спальні.